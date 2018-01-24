مسؤول عسكري: ليس لفرنسا ولا لغيرها الحق في التدخل بالشأن الايراني

طهران/ 24 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال المتحدث بأسم القوات المسلحة الايرانية العميد مسعود جزائري : ليس لفرنسا ولا لغيرها الحق في التدخل بالشان الايراني.

العميد جزائري وفي معرض رده علي اثارة موضوع بحث قوة ايران الصاروخية من قبل بعض الدول، أوضح، ان مطالبة الانظمة الاستبدادية والسلطوية، لمناقشة قدراتنا الدفاعية والصاروخية وموضوع المقاومة في المنطقة ليست اكثر من هذيان .
واوضح ان القوات المسلحة وفي اطار التدابير والاهداف المحددة لها سلفا، وضعت تعزيز قدراتها الدفاعية في سلم اولوياتها، ومادام اعداء الثورة الاسلامية يهددوننا بصراحة بالاجراء العسكري، فاننا سنواصل تطوير قدراتنا الدفاعية والردعية لنجعل العدو يندم علي فعلته.
يذكر ان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كان قد أعلن سابقا التزام باريس بالاتفاق النووي، وابدي قلقه بشان برنامج ايران الصاروخي.
تصريحات المسؤول الفرنسي تأتي في الوقت الذي لم يحظر قرار مجلس الأمن نشاطات ايران الصاروخية، وايران اعلنت في العديد من المناسبات رفضها لأي مفاوضات حول برامجها الدفاعية.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

العميد جزائري

فرنسا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول عسكري: ليس لفرنسا ولا لغيرها الحق في التدخل بالشأن الايراني

معظم المشاهدات

اللّواء صفوي : تواجد امريكا وتركيا في سوريا اجراء غير قانوني

اللّواء صفوي : تواجد امريكا وتركيا في سوريا اجراء غير قانوني

مسؤول: ايران تمتلك 27 بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم

مسؤول: ايران تمتلك 27 بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم

قاسمی: لم تكن ثمة زیارة مقررة لظریف الي دافوس

قاسمی: لم تكن ثمة زیارة مقررة لظریف الي دافوس

ايران ساندت الشعب السوري للحدّ من انتشار الفكر الوهابي المتطرف

وزير الاوقاف السوري :

ايران ساندت الشعب السوري للحدّ من انتشار الفكر الوهابي المتطرف

تقرير وزير الأمن الي لجنة المجالس البرلمانية حول الأحداث الأخيرة

المتحدث باسم لجنة المجالس البرلمانية يقدم شرحا عن؛

تقرير وزير الأمن الي لجنة المجالس البرلمانية حول الأحداث الأخيرة

أحدث الأخبار

إنتاج ومونتاج سيارات الطوارئ بإستثمارات أجنبية في منطقة أنزلي الحرة

إنتاج ومونتاج سيارات الطوارئ بإستثمارات أجنبية في منطقة أنزلي الحرة

ايران خودرو لصناعة السيارات تستعيد نشاطها في روسيا البيضاء

ايران خودرو لصناعة السيارات تستعيد نشاطها في روسيا البيضاء

تصدير 183 مليون دولار اجهزة و ادوات منزلية خلال تسعة اشهر

تصدير 183 مليون دولار اجهزة و ادوات منزلية خلال تسعة اشهر

السوق الالكترونیة الایرانیة مقبلة علي ازدهار كبیر

مصدر مسؤول :

السوق الالكترونیة الایرانیة مقبلة علي ازدهار كبیر

مهرجان الموسيقي للقوميات الايرانية في طهران

مهرجان الموسيقي للقوميات الايرانية في طهران

موضوعات مرتبط