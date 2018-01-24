واعظي: لامفاوضات حول القوة الدفاعية الايرانية/ موقف ايران من الاتفاق النووي حاسم

وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء صرح واعظي للصحفيين : ان ايران اعلنت وفي العديد من المناسبات ولجميع دول العالم التي طرحت هذا الموضوع، ان موقفها هذا ثابت ولايتغير ابدا.

انتهي** 2344

