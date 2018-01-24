واعظي: لامفاوضات حول القوة الدفاعية الايرانية/ موقف ايران من الاتفاق النووي حاسم

طهران/ 24 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال محمود واعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية، ان ايران لاتتفاوض ابدا حول قدراتها الدفاعية، وان موقفها من الاتفاق النووي حاسم ولارجعة فيه، وتعتبر المفاوضات حول الاتفاق النووي قد انتهت، ولن تعاد هذه المفاوضات مرة اخري تحت أي ظرف.
وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء صرح واعظي للصحفيين : ان ايران اعلنت وفي العديد من المناسبات ولجميع دول العالم التي طرحت هذا الموضوع، ان موقفها هذا ثابت ولايتغير ابدا.انتهي** 2344
سياسي
واعظي
القوة الدفاعية الايرانية
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