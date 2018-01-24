اختتام مناورات محمد رسول الله (ص) للجیش الایرانی

وانطلقت مناورات 'محمد رسول الله (ص)' المشتركة الخامسة لجیش الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی جنوب وجنوب شرق البلاد وسواحل مكران وبحر عمان یوم أول أمس بكلمة السر 'یا رسول الله (ص)'.

وافادت العلاقات العامة للجیش الایرانی الیوم، ان الوحدات العائمة والجویة للقوة البحریة للجیش الایرانی شاركت فی الیوم الختامی لاجراء مناورات محمد رسول الله (ص) مستعرضة قدراتها امام فرقاطة (جماران) للقیادة وبحضور القائد العام للجیش اللواء عبدالرحیم موسوی.

كما شارك فی مراسم الیوم الختامی للمناورات، مجموعة من القادة وكبار مسؤولی الجیش والملحقون العسكریون للدول الاجنبیة وعشرات الوحدات العائمة بمافیها الفرقاطات القتالیة و حاملة الصواریخ وبارجات الاسناد والغواصات الثقیلة والخفیفة والمروحیات ومقاتلات القوة الجویة للجیش .

انتهي** 2344

