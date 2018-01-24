زيادة حصة ايران لموسم الحج بنسبة 3.5 في المئة لهذا العام

واضاف محمدي اليوم الاربعاء اننا ما زلنا نعمل علي زيادة حصة ايران لموسم الحج المقبل و اوضح انه و خلال المحادثات التي جرت مع المسؤولين السعوديين قدمنا طلبا حول زيادة حصة ايران لموسم الحج باضافة خمسة الاف شخص اخر و في حال موافقة السعودية علي ذلك سيصل عدد الحجاج الايرانيين نحو 90 الف حاج إيراني.

وبشأن متابعة فاجعة مني و مسجد الحرام لإستيفاء حقوق ذوي الشهداء و الجرحي الايرانيين قال اننا اتفقنا مع السعودية لاستيفاء حقوق الشهداء و الجرحي الايرانيين في حادث مسجد الحرام و سيتم ذلك في اطار أليات محددة.

واضاف في جانب اخر ان السعودية اكدت إنها ستعلن نتائج لجنة دراسة كارثة مني .

وتابع قائلا ان الاتفاق مع السعودية ينص كذلك علي امكانية استخدام الحجاج الايرانيين للمراكز الصحية في السعودية في مدينتي مكه و المدينة.

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