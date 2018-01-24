مساعد رئيس الجمهورية : إيران جادة في مكافحة الجرائم المنظمة الدولية

طهران / 24كانون الثاني / يناير / ارنا – قال 'حسين علي اميري' مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، إن إيران جادة في مكافحة الجرائم المنظمة الدولية وتتعاون مع الدول في هذا المجال.

واشار 'اميري' الذي كان يتحدث اليوم الاربعاء في البرلمان حين مناقشة مشروع قانون انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة الدولية، الي موافقة الحكومة علي مشروع القانون وقال : ان هذا المشروع يعتبر من الضروريات الحتمية لايران فهي تواجه بصورة متزايدة الجريمة المنظمة الدولية بسبب موقعها الجغرافي.
واضاف ان المجاميع الارهابية لها فصائل تعمل بشكل معقد وان معقلها الاصلي ومصادر اموالها في الخارج لذا من غير الممكن التصدي لها بدون التعاون مع الدول وهي جادة في مكافحة الجرائم المنظمة الدولية وتتعامل مع مختلف الدول للقضاء عليها.
واشار الي انضمام 183 بلدا عضوا بالامم المتحدة ومن ضمنهم الدول المجاورة لايران لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة الدولية.
يذكر ان مجلس الشوري الاسلامي صادق في اجتماعه اليوم علي لائحة انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة الدولية.
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مساعد رئيس الجمهورية : إيران جادة في مكافحة الجرائم المنظمة الدولية

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