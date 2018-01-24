المهندس يحذر من عودة حزب البعث للعراق عن طريق الانتخابات

بغداد / 24 كانون الثاني / يناير / ارنا - حذر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، من عودة حزب البعث المنحل وبقيادة عزت الدوري يقوم الان بتنظيم صفوفه ويتغلل في دوائر الدولة ويسعي للدخول الي الانتخابات بقوائم وشخصيات تتوزع علي قوائم متفرقة .

وقال المهندس خلال احتفالية تكريم عدد من عائلات الشهداء في البصرة ان 'حزب البعث بقيادة عزت الدوري يقوم الان بتنظيم صفوفه ويتغلل في دوائر الدولة ويسعي للدخول الي الانتخابات بقوائم وشخصيات تتوزع علي قوائم متفرقة' .
واضاف 'اننا استطعنا من طي صفحة داعش العسكرية ومستعدون لمواجهة داعش امنيا ومواجهة حزب البعث الذي يظن انه يعمل مرتاحا في العراق' .
ودعا المهندس خلال كلمته المسؤولين السياسيين والامنيين ومفوضية الانتخابات في العراق الي 'التدقيق في من يتقدم للانتخابات ومواجهة خطر عودة حزب البعث عن طريق صناديق الاقتراع' .
واكد المهندس، 'نحن مستعدون للمواجهة الأمنية وسنبقي مع بقية القوات الامنية كتف لكتف لمواجهة كل التحديات التي تواجه العراق ونمسك الحدود مع سوريا ونؤمن طرق أساسية ومهمة في الحدود وفي داخل العراق' .
يذكر ان المادة السابعة من الدستور العراقي نصت علي انه 'يحظر كل كيان او نهج يتبني العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمي كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون' .
واكد قانون (اجتثاث البعث) علي منع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي او ثقافي وتحت أي مسمي وبأي وسيلة من وسائل الاتصال او الاعلام .
ويشمل الحظر المفروض علي حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الانتماء الي حزب البعث وتحت أي مسمي كان، او اجبار او تهديد او كسب أي شخص للانتماء الي حزب البعث، والقيام بأي نشاط سياسي او فكري من شأنه التشجيع او الترويج او التمجيد لفكر حزب البعث او التشجيع علي الانتماء اليه، والمشاركة في الانتخابات العامة او المحلية او الاستفتاءات، واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث .
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المهندس يحذر من عودة حزب البعث للعراق عن طريق الانتخابات

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