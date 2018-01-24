روسيا تبدأ بإرسال الدعوات للمشاركة في مؤتمر سوتشي

طهران/ 24 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - بدأ الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية في سوريا، ألكسندر لافرينتيف، بإرسال الدعوات للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

جاء في صورة الدعوة التي حصلت وكالة 'سبوتنيك' علي نسخة منها 'نيابة عن روسيا الاتحادية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية ندعوكم للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في مدينة سوتشي في 29-30 كانون الثاني/ يناير من السنة الجارية، والذي طرح مبادرة إجرائه رؤساء الدول الثلاث الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس حسن روحاني والرئيس رجب طيب أردوغان في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.'
وأضافت الدعوة: 'يهدف عمل المؤتمر إلي تشجيع الحوار السوري السوري بأوسع نطاق لمصلحة التقدم نحو التوافق بين كافة الأطياف للمجتمع السوري حول شروط بناء سوريا المتجددة حفاظا علي وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها. كما يهدف إلي إعطاء دفعة إضافية لعملية التسوية السياسية في سوريا وفقا للقرار 2254 لمجلس الأمن للأمم المتحدة والمساهمة في الانتقال إلي خطوات عملية في إطار المفاوضات السورية السورية في جنيف تحت الإشراف الأممي'.
وأوضحت الدعوة أنه 'سيقوم ممثلو روسيا وإيران وتركيا بصفة مبادرين للمؤتمر بتقديم المساعدات اللازمة إلي المشاركين السوريين لتحقيق اتفاقات مرضية للجميع'، مشيرة إلي أنه 'يدعي ممثلو الأمم المتحدة والمراقبون من كل من بريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا — كدول أعضاء دائمة في مجلس الأمن- ومصر والأردن والعراق وكازاخستان ولبنان والمملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر'.
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روسيا تبدأ بإرسال الدعوات للمشاركة في مؤتمر سوتشي

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