أكاديمية إمريكية: سياسة امريكا في سوريا لا تهدف الي مكافحةَ داعش بل قائمة علي التواجد العسكري

واشارت لوفنستاين اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا إلي دور امريكا في تشكيل الجماعات المتطرفة في المنطقة، واضافت انه بات من الواضح بان العديد من الساسة الامريكيين يعانون من ضيق الأفق ويعملون علي استخدام هذه الجماعات دون الاهتمام بنتائج هذه السياسة علي الامد الطويل.

وتعليقا علي مخططات امريكا لتعزيز تواجدها العسكري في سوريا، اوضحت ان الهدف الرئيسي لامريكا في المنطقة و بدعم من السعودية و اسرائيل هو الحد من تعزيز نفوذ ايران ومن هذا المنطلق تعمل علي بناء منطقة عازلة في شرق سوريا.

ووصفت المحاولات الامريكية هذه بالحماقة و اكدت انها لن تحقق اي نتيجة لها.

وفي جانب اخر من تصريحاتها اشارت الاكاديمية الامريكية الي سياسات الادارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب المثيرة للقلق واضافت انه للاسف فان الكثير من الساسة الامريكان والمؤسسات الامريكية تعاني من قصر النظر و لاتبالي بما يفرز عن سياساتها هذه علي المدي الطويل.

وتابعت بالقول ان ترامب يفتقر الي الخبرة في السياسة الخارجية و ليس لديه اي خطوط عريضة محددة و هذا ادي الي التخبط الامريكي في سوريا.

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