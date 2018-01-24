أكاديمية إمريكية: سياسة امريكا في سوريا لا تهدف الي مكافحةَ داعش بل قائمة علي التواجد العسكري

نيويورك/24كانون الثاني/يناير- قالت استاذة العلوم السياسية في جامعة بنسيلفانيا 'جنيفر لوفنستاين'، ان التواجد العسكري الامريكي في سوريا لمواجهة النفوذ الايراني، تكرار للهزائم التي تكبدها الجيش الامريكي في افغانستان و العراق سابقا.

واشارت لوفنستاين اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا إلي دور امريكا في تشكيل الجماعات المتطرفة في المنطقة، واضافت انه بات من الواضح بان العديد من الساسة الامريكيين يعانون من ضيق الأفق ويعملون علي استخدام هذه الجماعات دون الاهتمام بنتائج هذه السياسة علي الامد الطويل.
وتعليقا علي مخططات امريكا لتعزيز تواجدها العسكري في سوريا، اوضحت ان الهدف الرئيسي لامريكا في المنطقة و بدعم من السعودية و اسرائيل هو الحد من تعزيز نفوذ ايران ومن هذا المنطلق تعمل علي بناء منطقة عازلة في شرق سوريا.
ووصفت المحاولات الامريكية هذه بالحماقة و اكدت انها لن تحقق اي نتيجة لها.
وفي جانب اخر من تصريحاتها اشارت الاكاديمية الامريكية الي سياسات الادارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب المثيرة للقلق واضافت انه للاسف فان الكثير من الساسة الامريكان والمؤسسات الامريكية تعاني من قصر النظر و لاتبالي بما يفرز عن سياساتها هذه علي المدي الطويل.
وتابعت بالقول ان ترامب يفتقر الي الخبرة في السياسة الخارجية و ليس لديه اي خطوط عريضة محددة و هذا ادي الي التخبط الامريكي في سوريا.
انتهي**1110** 2344



برچسب ها

سياسي

سياسة امريكا

داعش

التواجد العسكري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أكاديمية إمريكية: سياسة امريكا في سوريا لا تهدف الي مكافحةَ داعش بل قائمة علي التواجد العسكري

معظم المشاهدات

اللّواء صفوي : تواجد امريكا وتركيا في سوريا اجراء غير قانوني

اللّواء صفوي : تواجد امريكا وتركيا في سوريا اجراء غير قانوني

مسؤول: ايران تمتلك 27 بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم

مسؤول: ايران تمتلك 27 بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم

قاسمی: لم تكن ثمة زیارة مقررة لظریف الي دافوس

قاسمی: لم تكن ثمة زیارة مقررة لظریف الي دافوس

ايران ساندت الشعب السوري للحدّ من انتشار الفكر الوهابي المتطرف

وزير الاوقاف السوري :

ايران ساندت الشعب السوري للحدّ من انتشار الفكر الوهابي المتطرف

تقرير وزير الأمن الي لجنة المجالس البرلمانية حول الأحداث الأخيرة

المتحدث باسم لجنة المجالس البرلمانية يقدم شرحا عن؛

تقرير وزير الأمن الي لجنة المجالس البرلمانية حول الأحداث الأخيرة

أحدث الأخبار

إنتاج ومونتاج سيارات الطوارئ بإستثمارات أجنبية في منطقة أنزلي الحرة

إنتاج ومونتاج سيارات الطوارئ بإستثمارات أجنبية في منطقة أنزلي الحرة

ايران خودرو لصناعة السيارات تستعيد نشاطها في روسيا البيضاء

ايران خودرو لصناعة السيارات تستعيد نشاطها في روسيا البيضاء

تصدير 183 مليون دولار اجهزة و ادوات منزلية خلال تسعة اشهر

تصدير 183 مليون دولار اجهزة و ادوات منزلية خلال تسعة اشهر

السوق الالكترونیة الایرانیة مقبلة علي ازدهار كبیر

مصدر مسؤول :

السوق الالكترونیة الایرانیة مقبلة علي ازدهار كبیر

مهرجان الموسيقي للقوميات الايرانية في طهران

مهرجان الموسيقي للقوميات الايرانية في طهران

موضوعات مرتبط