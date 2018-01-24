مساعد وزير الصناعة يتوقع تسجيل رقم قياسي في إنتاج سبائك الذهب

طهران/24كانون الثاني/يناير/ارنا- توقع مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة 'جعفر سرقيني' انتاج ستة اطنان من سبائك الذهب حتي نهاية العام الايراني الجاري ( 20مارس 2018) و تحقيق رقم قياسي في هذا المجال معتبرا ذلك انجازا قيما.

واضاف سرقيني اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا، انه كان يتوقع انتاج سبعة أطنان من سبائك الذهب في العام الجاري لكن من المرجح انتاج ستة أطنان.
واوضح انه و حسب البرنامج المعد من قبل وزارة الصناعة، فان انتاج الذهب سيشهد وتيرة متنامية.
وفي معرض اشارته الي احتياطيات الذهب في منجم زرشوران (شمال غرب) وصف هذا المنجم كنزا قيما في ايران، واضاف ان حجم الانتاج فيه سيبلغ طنا واحدا حتي نهاية العام الجاري وانه مرشح للزيادة ليبلغ ثلاثة اطنان في العام المقبل.
وتعليقا علي تدشين مناجم الذهب الصغيرة في مختلف نقاط البلاد و الاستخراج منها، اوضح ان الاستخراج من هذه المناجم تعود بالفائدة الاقتصادية للبلاد.
وحول مصادر الذهب في منجم «ساريغوني» في كردستان (شمال غرب) اوضح انه تم الاتفاق مع شركة كازاخية لاستخراج الذهب من المنجم في غضون سبع سنوات.
يذكر ان محافظة آذربيجان الغربية تزخر بمناجم الذهب في ايران حيث انها تقع علي الحزام الذهبي الذي يبدأ من اروبا و يمتد إلي تركيا و ايران و يصل الي باكستان وتزخر المحافظة بنصف احتياطيات الذهب في العالم.
يذكر ان حجم انتاج ايران السنوي من الذهب بلغ خمسة أطنان و هذا الرقم مرشح للزيادة في اطار الخطة التنموية السادسة و بلوغه عشرة اطنان في غضون السنوات الاربعة القادمة.
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مساعد وزير الصناعة يتوقع تسجيل رقم قياسي في إنتاج سبائك الذهب

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