فتح الصندوق الأسود لناقلة النفط الايرانية سانتشي

وأضاف علي رضا ايروش في حديث مع مراسل ارنا اليوم الاربعاء، أن استخراج المعلومات والمعطيات من الصندوق الأسود قد يستغرق وقتاً وينبغي توخي الدقة والصحة الكاملة.

وبخصوص كيفية نقل جثث البحارة الثلاثة الايرانيين، أشار ايروش إلي أن اختبارات تجري علي جثث الضحايا في الصين، مؤكداً ضرورة نقل اختبارات الحمض النووي الـ( دي ان اي) لذوي ضحايا طاقم الناقلة الي الصين علي وجه السرعة، وقال : في حال مطابقة العينات وتحديد هوية الضحايا وأكمال وثائقهم، فانه سيتم نقل جثث الضحايا الي ايران في أقل من 10 ايام .

علماً بأن ناقلة نفط ايرانية (سانتشي) إصطدمت في السادس من يناير بسفينة تجارية صينية هونغ كونغية في مياه الصين ما أدّي إلي وفاة 32 من طاقم السفينة الايرانية وإحتراقها بالكامل وغرقها والتي كانت تحمل130 الف طن من مكثفات الغاز متجهة إلي كوريا الجنوبية.

انتهي** 2344

