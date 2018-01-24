ايران وبيلاروسيا توقعان 8 وثائق للتعاون الثنائي

وفي ختام الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والذي عقد الثلاثاء بطهران، قال شريعتمداري، لقد وقعنا في هذا الاجتماع الذي استمر يومين، علي خارطة طريق للتعاون بين البلدين للاعوام من 2018 الي 2020 .

ووصف وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني خارطة الطريق الموقعة بين البلدين بانها قيمة جدا وان هذا الاجتماع يشكل مرحلة جديدة من التعاون الثنائي،

وقال، لقد طلبنا من الجانب البيلاروسي تقديم الدعم اللازم ن اجل استمرار تعاون الشركات الايرانية الناشطة خاصة في المجالات الهندسية والتقنية في بيلاروسيا، ونحن نشعر بالسرور لان هذا الطلب لقي الموافقة.

واوضح بانه تم في الاجتماع الاتفاق علي التعاون في مجالات الصناعة وانتاج سيارات (صالون) وسيارات ثقيلة ومكائن زراعية ومنجمية وحافلات كهربائية وكذلك تمويل هذه المشاريع.

وصرح بانه جري التفاهم خلال الاجتماع علي التعاون في مجال الادوية والصناعات ذات الصلة، وهو ما يشكل مجالا جديدا للتعاون بين البلدين.

واعتبر مستوي التعاون بين البلدين في المجال المصرفي بانه غير مرض وقال، انه ينبغي بعد هذا الاجتماع اعداد وتنظيم وثيقة التعاون المصرفي بين طهران ومينسك.

وقال شريعتمداري بان البلدين شرعا بتعاون جديد في المجال النفطي ونريد الحفاظ علي ذلك وتطويره.

كما اشار الي الاتفاق علي التعاون الزراعي ومن ضمنه توفير اللحوم الحمراء لايران من جانب بيلاروسيا.

من جانبه قال وزير الصناعة البيلاروسي في ختام الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، اننا ننتظر زيارة التجار الايرانيين لبيلاروسيا وان التوافقات التي تم التوصل اليها في الاجتماع توفر التمهيدات اللازمة لزيارة الرئيس البيلاروسي الي طهران.

ووجه فيتالي ووك الدعوة لوزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني لزيارة بيلاروسيا ، معربا عن امله بان ترتقي هذه التوافقات بمستوي التعاون بين البلدين.

يذكر ان خارطة الطريق وافاق التعاون المستقبلي بين ايران وبيلاروسيا للاعوام من 2018 الي 2020 في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمصرفية والزراعية والنقل والعلوم والثقافة والصحة والسياحة، تعد اهم وثيقة موقعة في اطار الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة بين البلدين.

كما اتفق البلدان في مجال انتاج وتصدير الادوية والتعاون البحثي بين شركات الادوية وانتاج الف سيارة من طراز 'دنا' و'دنا بلاس' بصورة 'اس كي دي' وزيادته الي 5 الاف سيارة في العام والانتاج المشترك للحافلات الكهربائية في ايران من قبل شركة 'سام سبز خودرو' الايرانية وشركة 'بل كامون ماش' البيلاروسية وكذلك انتاج 3 الاف شاحنة وحافلة تعمل بوقود الغاز.

انتهي ** 2342

