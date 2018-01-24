العبادي يصل سويسرا للمشاركة بمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، ان 'رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي توجه، اليوم (امس الثلاثاء)، الي سويسرا للمشاركة بالمنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس' .

وقد أكد العبادي في مؤتمره الاسبوعي، يوم امس الثلاثاء، قبيل مغادرته بغداد، ان 'الهدف من حضوره الي مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا هو لأجل مساهمة المجتمع الدولي في اعادة اعمار العراق' .

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، قد وصل امس الثلاثاء الي سويسرا للمشاركة ايضا في المنتدي الاقتصادي في دافوس .

وقال بارزاني قبل يومين انه سيلتقي العبادي ووزير النفط العراقي جبار علي لعيبي في دافوس للتشاور حول ملف النفط بين بغداد واربيل .

وانطلقت الثلاثاء، اعمال منتدي دافوس الاقتصادي في دورته (48)، بمنتجع (دافوس) السويسري، تحت شعار (بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك)، بمشاركة حوالي 70 رئيس دولة ورئيس وزراء، و340 من كبار الساسة والمسؤولين في العالم .

وسيواصل 'دافوس' اجتماعاته في الفترة بين 23 و26 شهر كانون الثاني / يناير الجاري 2018، بحضور 3 آلاف شخصية من اكثر من 100 دولة في العالم .

ويعرف منتدي الاقتصاد العالمي 'دافوس' بأنه منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوط بها تطوير العالم عن طريق تشجيع الاعمال والسياسات والنواحي العلمية وكل القادة المجتمعين من أجل تشكيل العالمية، وتأسست عام 1971 في كولوجني علي يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب، وافتتحت في عام 2006 مكاتب اقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة .

وخصصت الحكومة السويسرية 5 آلاف من الجنود وأفراد الشرطة لحماية أمن المنتدي، فضلا عن حظر الطيران فوق سماء دافوس، وتبلغ تكلفة الاجراءات الأمنية 10 ملايين دولار .

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