السلطات البحرينية تشن حملة اعتقالات عشوائية

طهران / 24 كانون الثاني / يناير /ارنا-
نفذت اجهزة السلطة في البحرين مدعومة بميلشيات مسلحة، الثلاثاء، مداهمات طالت عددا من منازل المواطنين والناشطين وعلماء الدين في عدد من البلدات والمناطق، صاحبها تحطيم الممتلكات الشخصية في المنازل المداهمة.

وافاد موقع اللؤلؤة ان مليشيات مدنية مقنعة داهمت برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية منزل سيد عدنان سيد هاشم في منطقة الدراز المحاصرة ونقلته إلي جهة مجهولة دون معرفة الأسباب.
وتم ايضا اعتقال خليل إبراهيم وفاضل عباس من الدراز، والسيد إبراهيم السيد حسن ومحمود علي من عالي، ومهدي عيسي المري من بلدة مقابة.
كما اعتقلت المفرج عنه المواطن حسن عبدعلي وشقيقه حسين من سماهيج، وبدر الشملان من إسكان عالي، وعلي عبدالحسين من الديه، كما اعتقل المواطن محمد عبدالحسين الشغل أثناء عودته من الخارج.
الجدير بالذكر أن اجهزة الامن البحرينية وعلي نحو متزايد اتخذت سلسلة من الإجراءات القمعية والتقييدية منذ قمع الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 ، وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحي وآلالاف المعتقلين، من ضمنها تقييدها لحق حرية التعبير والتجمع، بالاضافة الي زيادة نسبة الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلي الاضطهاد الطائفي الذي بلغ ذروته مع إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسي أحمد قاسم، واستدعاء واستجواب واعتقال عشرات علماء الدين بدعاوي مختلفة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

البحرين

اعتقالات عشوائية

ميليشيات مسلحة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السلطات البحرينية تشن حملة اعتقالات عشوائية

معظم المشاهدات

مسؤول: ايران تمتلك 27 بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم

مسؤول: ايران تمتلك 27 بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم

قاسمی: لم تكن ثمة زیارة مقررة لظریف الي دافوس

قاسمی: لم تكن ثمة زیارة مقررة لظریف الي دافوس

العميد نقدي: سياسات الادارة الاميركية غير مدروسة ومتخبطة

العميد نقدي: سياسات الادارة الاميركية غير مدروسة ومتخبطة

تسهيل الاستثمارات لبلوغ انتاج 100 مليون طن من البتروكيمياويات سنويا

مساعد وزير النفط الايراني:

تسهيل الاستثمارات لبلوغ انتاج 100 مليون طن من البتروكيمياويات سنويا

نوبخت: النمو الاقتصادي في البلاد سجل 6 بالمائة من مارس حتي سبتمبر 2017

نوبخت: النمو الاقتصادي في البلاد سجل 6 بالمائة من مارس حتي سبتمبر 2017

أحدث الأخبار

الجيش اليمني: عام 2018 سيشهد تطوراً علي المستويات العسكرية بأكملها

الجيش اليمني: عام 2018 سيشهد تطوراً علي المستويات العسكرية بأكملها

ايران وبيلاروسيا توقعان 8 وثائق للتعاون الثنائي

ايران وبيلاروسيا توقعان 8 وثائق للتعاون الثنائي

العبادي يصل سويسرا للمشاركة بمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي

العبادي يصل سويسرا للمشاركة بمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي

توقیع خارطة طریق لتطویر التعاون بین ایران وبیلاروسیا

توقیع خارطة طریق لتطویر التعاون بین ایران وبیلاروسیا

السلطات البحرينية تشن حملة اعتقالات عشوائية

السلطات البحرينية تشن حملة اعتقالات عشوائية

موضوعات مرتبط