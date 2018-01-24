السلطات البحرينية تشن حملة اعتقالات عشوائية

وافاد موقع اللؤلؤة ان مليشيات مدنية مقنعة داهمت برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية منزل سيد عدنان سيد هاشم في منطقة الدراز المحاصرة ونقلته إلي جهة مجهولة دون معرفة الأسباب.

وتم ايضا اعتقال خليل إبراهيم وفاضل عباس من الدراز، والسيد إبراهيم السيد حسن ومحمود علي من عالي، ومهدي عيسي المري من بلدة مقابة.

كما اعتقلت المفرج عنه المواطن حسن عبدعلي وشقيقه حسين من سماهيج، وبدر الشملان من إسكان عالي، وعلي عبدالحسين من الديه، كما اعتقل المواطن محمد عبدالحسين الشغل أثناء عودته من الخارج.

الجدير بالذكر أن اجهزة الامن البحرينية وعلي نحو متزايد اتخذت سلسلة من الإجراءات القمعية والتقييدية منذ قمع الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 ، وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحي وآلالاف المعتقلين، من ضمنها تقييدها لحق حرية التعبير والتجمع، بالاضافة الي زيادة نسبة الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلي الاضطهاد الطائفي الذي بلغ ذروته مع إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسي أحمد قاسم، واستدعاء واستجواب واعتقال عشرات علماء الدين بدعاوي مختلفة.

انتهي ** 2342

