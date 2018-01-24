سفیر ایران فی بیلاروسیا یؤكد علي تطویر التعاون بین البلدین

وخلال اللقاء الذی جري فی مینسك الیوم الثلاثاء قال السفیر اویسی، ان البلدین یمكنهما فی اطار تطویر العلاقات الثنائیة اتخاذ خطوات اوسع وان یقیما تعاونا ثنائیا فی مختلف المجالات.

من جانبه اشار وزیر الدفاع البیلاروسی الفریق اول اندریه راوكوف، الي الزیارات السابقة الرئیسی البلدین، كل للبلد الاخر، معتبرا ذلك مؤشرا للصداقة ومتانة العلاقات الایرانیة البیلاروسیة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التطورات الاقلیمیة والدولیة واعربا عن سرورهما للمسیرة الودیة للعلاقات بین البلدین، واكدا علي ضرورة تعزیز التعاون فی المجالات ذات الاهتمام المشترك.

یذكر ان لبیلاروسیا منتوجات جیدة فی مجالات صناعیة مهمة كانتاج الشاحنات والمكائن ووسائل انشاء الطرق والمناجم.

انتهي ** 2342

