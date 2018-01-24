ايران ساندت الشعب السوري للحدّ من انتشار الفكر الوهابي المتطرف

واكد السيد في تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء، ان 'الشعب السوري يشكر قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني علي الدعم الذي تلقاه من هذا البلد في ساحات الحرب الميدانية وخاصة علي صعيد التصدي للافكار الوهابية الخاطئة'.

ولفت الي ان البلدين سوريا وايران حققا الصمود وخاصة في خضم ازمة الحرب المذهبية التي كانت علي وشك التكوين بواسطة الكيان الصهيوني وبعض العرب، وتمكنا من افشال الغزو الثقافي الذي كان قد دبره هؤلاء.

وشدد وزير الاوقاف السوري علي ان السعودية التي تخضع للافكار المتطرفة الوهابية حاولت الترويج للتطرف داخل سوريا لكنها فشلت حتي اليوم في تحقيق اهدافها المشؤومة؛ مضيفا ان السعودية وبعض الدول الاعضاء في الجامعة العربية بعيدة كل البعد عن تعاليم القرآن الكريم وهي تشكل عناصر القوة للاعداء وضعف البلدان الاسلامية.

ولفت السيد الي الدور المؤثر للتقارب وتعزيز العلاقات بين المسلمين وخاصة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في تقويض الخلافات.

وقال ان 'الراحل حافظ الاسد وقف الي جانب الشعب الايراني وساند جبهة الحق، لتقف ايران والي جانبها الشرفاء جميعا الي جانبنا اليوم'.

واستطرد المسؤول السوري قائلا، ان التحالف بين سوريا وايران وحزب الله يجسد اليوم النهج العقائدي والاسلامي الحقيقي المعتدل علي صعيد العالم الاسلامي.

انتهي ** ح ع

