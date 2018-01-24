المتحدث باسم لجنة المجالس البرلمانية يقدم شرحا عن؛

تقرير وزير الأمن الي لجنة المجالس البرلمانية حول الأحداث الأخيرة

طهران/23 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلن المتحدث باسم لجنة المجالس البرلمانية والشؤون الداخلية بمجلس الشوري الإسلامي عن تقرير وزير الأمن الي هذه اللجنة حول الأحداث الأخيرة في البلاد.

وأشار 'أصغر سليمي' الي جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء للجنة المجالس البرلمانية والشؤون الداخلية للبلاد بمجلس الشوري الإسلامي وقال، 'استضفنا اليوم وزير الأمن ومساعديه والمدراء بهذه الوزارة لأجل مناقشة موضوع المفاسد الإقتصادية والمؤسسات المالية والإئتمانية'.
وصرح الممثل عن منطقة سميرُم التابعة لمحافظة إصفهان (وسط) بمجلس الشوري الإسلامي في سياق متصل، 'ان أهم التهديدات والتحديات الراهنة للبلاد في المجال الإقتصادي هو الوضع المعيشي للشعب وان الإحتشادات والإحتجاجات الأخيرة كانت في الحقيقة تناشد لحل المشاكل الإقتصادية والمعيشية؛ طبعا جذور هذه القضايا تمتد الي منذ قبل سنين ونحن لا نبحث عن المذنب هنا بل اننا نؤكد علي ضرورة تبني الحلول اللازمة لتفادي هذه المشاكل'.
واستمر سليمي في ذات السياق، انه قد تمت السيطرة حاليا علي المؤسسات المالية والإئتمانية حيث تم سداد ما يزيد عن 97 بالمئة من الديون الي مليونين و500 ألف شخص لحد الآن وسيتم سداد المقدار المتبقي قريبا.
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مجلس الشورى الإسلامي

وزير الأمن

الوضع المعيشي

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تقرير وزير الأمن الي لجنة المجالس البرلمانية حول الأحداث الأخيرة

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