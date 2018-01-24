المفكر المصري: عناصر داعش الهاربون بداوا ينضمون الي القاعدة

وقال إبراهيم في تصريحات لـ ' سبوتنيك' إن التنظيم اعتمد في الفترة الراهنة علي أنه الأكثر قدرة علي البقاء والحفاظ علي تواجده بعيدا عن تنظيم 'داعش' الذي سقط في كل معاقله الرئيسية، وأن الظواهري رحب بعودة العناصر التي كانت قد بايعت 'داعش' من قبل ومن ثم يريدون العودة إلي 'القاعدة'.

وأكد أن بعض العناصر التي فرت من العراق وسوريا ولا يمكنها العودة إلي بلادها باتت أقرب إلي الانضمام إلي القاعدة، طبقا لتواجدها في بعض الدول بعيدا عن سوريا والعراق خاصة أن منطقة أفريقيا ومنطقة المغرب العربي.

وأشار إلي عملية العودة مرة أخري لن تشكل نفس خطورة 'داعش'، خاصة أن التنظيم يسعي لتجنيد العناصر في الفترة الراهنة بعيدا عن مواجهات مباشرة مع التحالفات الدولية، التي ما زالت تواجه التنظيم الإرهابي في المناطق المختلفة، وأن هذه الخطة تمثل رؤية التنظيم في الوقت الراهن حتي لا يجذب الأنظار إليه ويواجه نفس مصير 'داعش'، وبذلك يتحايل علي المجتمع الدولي حتي إعادة صفوفه مرة أخري.

عقل وهمجية

قبل انشقاق البغدادي عن تنظيم القاعدة حدث العديد من الخلافات بين أبو بكر البغدادي وأيمن الظواهري، الذي رفض فكرة السيطرة علي المساحات الترابية تخوفا من عدم القدرة علي مواجهة القوات الدولية، إلا أن البغدادي أصر علي ذلك وهو ما أدي إلي انشقاق البغدادي، وتأسيس التنظيم والسيطرة علي مساحات ترابية تساقطت بنهاية العام الماضي.

في ذات الإطار، أوضح سامح عيد، الخبير في شئون الجماعات التكفيرية بمصر، أن أيمن الظواهري بدأ في استعادة الزعامة مرة أخري من أبو بكر البغدادي الذي خرج من رحم القاعدة وأسس تنظيم 'داعش'، ونصح البغدادي وقتها بعدم الانجرار وراء فكرة السيطرة علي الأرض وإقامة الدولة نظرا لعدم وجود غطاء جوي في ظل صعوبة مواجهة طيران الدول التي يواجهها التنظيم وهو ما يجعل القضاء عليهم سهلا إلا أن البغدادي لم يستجب وقتها وسعي للسيطرة ما جعل الظواهري ينتظر سقوط التنظيم، طبقا لخبرته الكبيرة ومعرفته بأن الامر مهما توسع سيكون مصيره السقوط.

أشار عيد إلي أن مناطق الاستعادة ستتمثل في منطقة المغرب العربي ومنطقة أفريقيا بعيدا عن سوريا والعراق، التي قد تسعي مستقبلا لعودة تنظيم 'داعش' علي الارض مرة أخري، وهو ما جعل القاعدة تفكر في أفريقيا ومنطقة المغرب في ظل وجود تنظيمات تابعة للقاعدة في تلك المناطق، ما يعني أنها ستكون الاكثر قدرة علي تجنيد الهاربين غير القادرين علي العودة إلي بلادهم مرة أخري.

مؤشرات العودة

استغل التنظيم الإرهابي الحملة الدولية الموجة ضد تنظيم داعش وبدأ في تنظيم صفوفه مرة أخري، وإحياء فروعه المختلفة في منطقة المغرب الإسلامي بالصحراء ومنطقة الساحل.

من جانبه، قال محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية إن هناك الكثير من المؤشرات المؤكدة في منطقة الساحل والصحراء والمنطقة الواصلة بين ليبيا والمغرب، تؤكد علي استعادة تنظيم القاعدة تنظيم صفوفه مرة أخري.

وأكد بن حمو في تصريحات لـ'سبوتنيك' أن التنظيم استعاد نشاطه خلال الفترة الأخيرة، خلال عملية التجنيد فقط وأن المنطقة باتت ملائمة بشكل كبيرا، نظرا لما بها من عوامل داعمة لوجودهم علي رأسها صعوبة المواجهة الأمنية في تلك المنطقة، التي فر إليها معظم من كانوا في ليبيا الفترة الماضية كذلك الذين عادو من العراق وسوريا.

وتابع 'التنظيم لن يسعي للسيطرة الترابية وأنه استفاد من تجربة تنظيم داعش وعدم قدرته علي البقاء بعد سيطرته علي مساحات أرضية، وهو ما يجعل التظيم يركز علي استراتيجيته القديمة، وهي ضرب الأهداف والمصالح الدولية دون السيطرة علي مناطق ترابية يسهل استهدافهم فيها'.

وشدد علي أن كافة المؤشرات في منطقة الساحل والصحراء تؤكد تزايد عناصر القاعدة في منطقة المغرب الإسلامي، وأن هذا الأمر سيؤثر في المستقبل علي المنطقة في ظل خبرة العناصر المقاتلة، التي انخرطت السنوات الماضية في تنظيم 'داعش' الإرهابي.

وحسب ما أشار الخبراء أن هناك العديد من المناطق شهدت عودة المقاتلين مرة اخري إلي تنظيم القاعدة علي راسها منطقة المغرب العربي وافريقيا وكذلك اليمن، كما انشق عناصر تنظيم داعش في أفغانستان بمنطقة 'غور' المركزية النائية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لطالبان، وعادو مرة أخري إلي تنظيم القاعدة.

مقتل اليد اليمني

قبل أيام قتلت القوات الخاصة التونسية بلال القبي وهو اليد اليمني لزعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحسب ما افادت الصحف التونسية أن القبي كان في مهمة لإعادة فرع القاعدة مرة أخري.

وجاء في بيان عن وزارة الداخلية التونسية أن 'القيادي الذي قتل كان في مهمة لإعادة هيكلة كتيبة عقبة بن نافع في تونس، وكان مكلفا بالتنسيق بين قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفرعيها في تونس وليبيا'.

وتعد 'كتيبة عقبة بن نافع'، أحد فروع تنظيم القاعدة في منطقة المغرب الإسلامي. يأتي ذلك بعد مقتل مراد الشايب، وهو زعيم كتيبة عقبة بن نافع مع بعض القادة مما انعكس علي تهاوي التنظيم لفترة طويلة.

انتهي**2018 ** 1837

