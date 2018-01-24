اللّواء صفوي : تواجد امريكا وتركيا في سوريا اجراء غير قانوني

طهران / 23 كانون الثاني / يناير /ارنا – قال المستشار الاعلي للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية 'اللواء سيد رحيم صفوي'، ان 'تواجد امريكا وتركيا في الاراضي السورية اجراء مخالف للحقوق والقانون من وجهة نظرنا'؛ معربا عن توقعه بان الحكومة والجيش السوريين لن يوافقا علي هذا الاجراء ايضا.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء علي خلفية التواجد العسكري التركي داخل الاراضي السورية، قال اللواء صفوي ان 'تركيا لديها تنسيق في بعض الامور مع امريكا'؛ مضيفا ان 'الاتراك يسيرون وفقا لاستراتيجيات الامريكان'.
واردف قائلا، ان القضية الاساسية في المنطقة اليوم متمثلة في الحدث الذي يقع حاليا في الضفة الغربية لنهر الفرات حيث ان امريكا تحاول من خلال تشكيل قوة من 30 الف عنصر لتاسيس منطقة مستقلة للاكراد جنوبي تركيا وغربي العراق.
وتابع القول، ومن جهة اخري فإن الاكراد وفي سياق الحصول علي 'الاستقلال' ومن اجل الحفاظ علي بقائهم فهم بحاجة الي مياه البحر المتوسط وانطلاقا من ذلك فهم اقدموا علي احتلال منطقة عفرين بما يشكل انتهاكا لسيادة سوريا، وادي الي مشاكل فيما يخص سوريا وتركيا.
وخلص المستشار الاعلي للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية الي ان الاستراتيجية الامريكية الرئيسية خلال العام الجديد تكمن في الحفاظ علي بؤر النزاعات في المنطقة والعمل علي توسيع نطاقها لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية وعسكرية.
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اللّواء صفوي

تواجد امريكا وتركيا في سوريا

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اللّواء صفوي : تواجد امريكا وتركيا في سوريا اجراء غير قانوني

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