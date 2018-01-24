اللبنانيون يرفضون محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني

وقد أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في كلمة له خلال اللقاء، أن” المسألة ليست مسألة فيلم بل هي مسألة الموقف من مخرج يقف في جبهة العدو ويموّل اعتداءاته”، مشيرا إلي أن “كل أفلام المخرج سبيلبرغ تصب في مصلحة العدو”، وقال إن “شعار هذا المخرج هو “أنا مستعدّ للموت من أجل إسرائيل” وهو لا يخجل به، بينما بعضنا يخجل من أن يقول “أنا مستعد للموت من أجل لبنان وفلسطين”.

ولفت رعد إلي انه “لا يصحّ الفصل بين الفن والثقافة والسياسة خاصة في المسائل الوطنية الكبري”، مضيفا ان المسألة ليست مسألة التبرع بل هي مسألة أنّك تتبرع لعدوّك، وقال إن “مقاومة التطبيع لا تمس بحرية التعبير وهي تعبر عن الإحساس بالمسؤولية تجاه الأمة والوطن”.

رعد قال إن “لا مبرّر لأحد أن يستخفّ بالتطبيع مع العدو الصهيوني، لأنه الخطر الأقرب الذي يهدّد لبنان، مؤكدا “ضرورة بذل الجهود للاستعداد لمواجهته”.

وتابع رعد قائلا: “العدو يعمل بكلّ الأساليب والوسائل لتوفير هذا المناخ الملائم للتطبيع لكونه حاجة له، خصوصاً في منطقتنا”، رافضا “بعض الظواهر التي تدرّجت في منهجية التطبيع الناعم مع العدو كما حدث في بعض المؤسسات التربوية”.

بدوره، أشار الأمين العام لرابطة “الشغيلة” زاهر الخطيب في كلمة له خلال اللقاء إلي أن خطورةَ هذا القرار تنبع من كونه يُسهم في مكافأة من يدعم العدو الإرهابي الصهيوني، ويشجعّهُ علي التمادي في إرهابه وتوحشه”، معتبرا ان” السماح لمخرج موّل العدوان الصهيوني بعرض فيلمه في لبنان، يعتبر مساً خطيراً بالكرامة الوطنية يجب التصدي له بقوة وحزم”.

ودعا الخطيب “إلي أوسع استنفار وطني وشعبي لتفعيل المقاطعة والعمل علي إعادة فرض العزلة علي كيان العدو الصهيوني”.

كما تحدث خلال اللقاء ممثل عن نقيب الصحافة دعا في كلمته لمواجهة التطبيع والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني من أجل استعادة الحقوق كاملة.

من جانبه، عرض رئيس الجمعية اللبنانية لمقاطعة “إسرائيل” عبد الملك سكرية تداعيات قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق بالسماح بعرض الفيلم، والتي جاء علي رأسها الضرب بعرض الحائط قرار لجنة الرقابة علي الأفلام السينمائية التابعة للأمن العام .

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