الرئيس اللبناني و امير الكويت يدينان قرار ترامب بشان القدس

بيروت/23 كانون الثاني/يناير/ارنا-اعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، خلال المحادثات الرسمية اللبنانية الكويتية عن “ادانتهما للقرار الأميركي بجعل القدس عاصمة لإسرائيل”.

و اكد الطرفان علي “تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات، وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك، وان تكون القمة العربية المقبلة فرصة لتوحيد المواقف العربية وإعادة التضامن”.
وعبر الرئيس عون عن امتنانه “لوقوف الكويت الي جانب لبنان في كل الظروف”، وطلب مشاركة الكويت في المؤتمرات الثلاثة لدعم لبنان: مؤتمر روما، مؤتمر باريس، مؤتمر بروكسل.
واكد الرئيس عون خلال الخلوة مع أمير الكويت، ان “الاستقرار الذي ينعم به لبنان يشجع علي الاستثمار والمساهمة في مسيرة النهوض الاقتصادي وفق الخطة التي يتم وضعها حاليا”.
واشار الي “معاناة النازحين السوريين في لبنان وتداعيات وجودهم علي الاقتصاد اللبناني والحياة الاجتماعية والظروف الأمنية”.
من جهته، عبر الأمير الصباح عن سعادته لوجود الرئيس عون في الكويت، وأبلغه انه أعطي توجيهاته الي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتحريك المساعدات الاقتصادية للبنان والتجاوب مع حاجاته”، مؤكدا “اننا لن نتردد في تقديم اي مساعدة للبنان سواء بشكل مباشر أو عبر المؤتمرات الدولية”.
واعتبر أمير الكويت ان وجود بلاده في مجلس الأمن “يمكن ان يساعد في إبراز عدالة القضايا العربية”.
انتهي**2054 ** 1837



برچسب ها

سياسي

لبنان

الكويت

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس اللبناني و امير الكويت يدينان قرار ترامب بشان القدس

معظم المشاهدات

مسؤول: ايران تمتلك 27 بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم

مسؤول: ايران تمتلك 27 بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم

قاسمی: لم تكن ثمة زیارة مقررة لظریف الي دافوس

قاسمی: لم تكن ثمة زیارة مقررة لظریف الي دافوس

العميد نقدي: سياسات الادارة الاميركية غير مدروسة ومتخبطة

العميد نقدي: سياسات الادارة الاميركية غير مدروسة ومتخبطة

تسهيل الاستثمارات لبلوغ انتاج 100 مليون طن من البتروكيمياويات سنويا

مساعد وزير النفط الايراني:

تسهيل الاستثمارات لبلوغ انتاج 100 مليون طن من البتروكيمياويات سنويا

نوبخت: النمو الاقتصادي في البلاد سجل 6 بالمائة من مارس حتي سبتمبر 2017

نوبخت: النمو الاقتصادي في البلاد سجل 6 بالمائة من مارس حتي سبتمبر 2017

أحدث الأخبار

الجيش اليمني: عام 2018 سيشهد تطوراً علي المستويات العسكرية بأكملها

الجيش اليمني: عام 2018 سيشهد تطوراً علي المستويات العسكرية بأكملها

ايران وبيلاروسيا توقعان 8 وثائق للتعاون الثنائي

ايران وبيلاروسيا توقعان 8 وثائق للتعاون الثنائي

العبادي يصل سويسرا للمشاركة بمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي

العبادي يصل سويسرا للمشاركة بمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي

توقیع خارطة طریق لتطویر التعاون بین ایران وبیلاروسیا

توقیع خارطة طریق لتطویر التعاون بین ایران وبیلاروسیا

السلطات البحرينية تشن حملة اعتقالات عشوائية

السلطات البحرينية تشن حملة اعتقالات عشوائية

موضوعات مرتبط