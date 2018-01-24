قائد عسكري ايراني يعلن انقاذ بحارة قارب تائه خلال مناورة محمد رسول الله (ص)

طهران / 23 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن مساعد شؤون العمليات في القوة البحرية للجيش الايراني 'الاميرال غلامرضا طحاني' عن انقاذ اثنين من البحارة الذين كانو علي متن قارب علق في مياه البحر وذلك خلال اليوم الثاني من اجراء مناورة محمد رسول اهلر (ص) المشتركة للجيش الايراني.

واوضح الاميرال طحاني قائلا، ان قوات سلاح البحر التابعة للجيش الايراني وفي اطار السيطرة التامة علي خطوط الملاحة والنقل البحري بمنطقة اجراء المناورة، تمكنوا من انقاذ اثنين من البحارة كانا علي متن قارب تائه لفترة 12 يوما في مياه البحر.
وعلي صعيد المناورة، لفت القائد العسكري الايراني الي ان القوة البحرية الاستراتيجية التابعة للجيش الايراني استعرضت قدراتها الصاروخية في الشواطئ والبحار من خلال اطلاقات بعيدة وقصيرة المدي.
علما ان المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الايراني 'الاميرال حبيب الله سياري' اعلن فجر امس الاثنين عن انطلاق مناورة 'محمد رسول الله' (ص) المشتركة للجيش الايراني في نسختها الخامسة، وبشعار 'يارسول الله' (ص)، في المياه الجنوب شرقية وسواحل مكران وبحر عمان.
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سياسي

انقاذ بحارة احد القوارب

مناورة محمد رسول الله (ص)

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قائد عسكري ايراني يعلن انقاذ بحارة قارب تائه خلال مناورة محمد رسول الله (ص)

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