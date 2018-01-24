أستاذ بجامعة شيراز يحصل علي جائزة القياس الكيميائي الدولية

وحسبما جاء في تقرير إرنا اليوم الثلاثاء، ان البروفيسور 'بهرام همتي نجاد' أستاذ في قسم الكيمياء ومساعد رئيس كلية العلوم لشؤون الأبحاث ومجال تخصصه هو تطوير وتوظيف أساليب القياس الكيميائي في حل المسائل الكيميائية المعقدة.

وان هذا الأستاذ بجامعة شيراز وبسبب دوره المرموق في تطوير علم القياس الكيميائي في العالم حصل كذلك في العام 2012 علي جائزة القياس الكيميائي الدولية لمؤسسة 'الزوير' في هولندا.

الزوير اسم أحدي مؤسسات النشر للمنشورات الطبية والعلمية في العالم وان هذه المؤسسة تقع في العاصمة الهولندية أمستردام.

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