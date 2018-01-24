هنية: تحركات لبناء تحالفات قوية بالمنطقة تتبني خيار المقاومة

وقال هنية في خطاب له اليوم الثلاثاء بمنزله بمدينة غزة حول آخر التطورات السياسية، 'إن التحركات تهدف إلي إيجاد كتلة صلبة في المنطقة تتصدي للمشروع الأمريكي الصهيوني وهذه الكتلة لن تكون معزولة بل هي منفتحة علي كل الدول لأن معركة القدس معركة الجميع ومعركة اللاجئين والضفة الغربية معركة الجميع'.

ووجه هنية التحية للمقاومين الذين نفذوا عملية نابلس مؤكدا انها تاتي في سياق الرد علي جرائم الاحتلال وعلي القرارات الامريكية والصهيونية تجاه القدس.

واكد هنية أن ما تقوم به حماس في إعادة رسم علاقتها السياسية في المنطقة يندرج في سياق أننا نريد أن تحشد كل مقدرات الأمة للتصدي للقرارات الأمريكية.

وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة أن القرار الأمريكي والقرارات الصهيونية يأتيان في سياق تصفية القضية الفلسطينية، سواء بمدينة القدس أو اللاجئين، وأن تقليص المساعدات للأونروا يتعدي البعد الإنساني إلي بعد سياسي يستهدف تغييب العودة إلي أرضنا التاريخية.

واعتبر أن هذه القرارات المتعلقة بالقدس والضفة والمستوطنات وغزة بقدر ما تشكل تهديدا تاريخيا فإنها تفتح لنا فرصا تاريخية وإذا أحسنا إدارة المرحلة وتعالينا علي الصغائر نستطيع تحقيق الكثير، مبينا أن القرار الأمريكي مثل وعد بلفور قبل 100 عام بإعطاء وطن لليهود في فلسطين، وسيكون وعد ترامب بداية النهاية لـ'إسرائيل'.

وأوضح هنية أنه بعد سنوات الربيع العربي المنطقة تعيش تصادما في ظل وجود بوصلات متعددة، لكن المنطقة تعيش تهديدا استراتيجيا يهدد الوجود الفلسطيني والعربي، وجعل الاحتلال هو المتصرف والمتحكم، وهذا غير مقبول.

وأضاف: لا يمكن أن نسمح أن يكون السيد في المنطقة هو الكيان الصهيوني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وهو ضحي وقدم لأكثر من 100 عام وقادر علي أن يدافع عن الأرض والعرض والقدس والحقوق.

وأكد أنه واهم من يعتقد أن الشعب الفلسطيني فقد القدرة والمناعة أو مل، لأن الشعب الفلسطيني لن يكل أو يمل، والمرابطون في الأقصي وشوارع القدس والضفة وغزة ومخيمات الشتات أكبر دليل علي حيوية الشعب الفلسطيني وقدرة الشعب الفلسطيني علي العطاء.

كما نوه إلي أن الإدارة الأمريكية و'إسرائيل' واهمتان إذا اعتقدتا أن الحق الفلسطيني مع تقادم الزمن يمكن أن يصبح باطلاً.

وشدد أنه رغم التهديد الكبير والخطورة التي نعيشها، والسياسات التي يجري تنفيذها علي الأرض، لن نتخلي علي الضفة والقدس، مشيراً إلي أن المستهدف الآن بالدرجة الأولي هي الضفة والقدس.

ولفت إلي أن غزة مستهدفة بالحصار والعقوبات والتلويح بالحروب، والشتات مستهدف بتصفية حق العودة، والداخل مستهدف بوجوده.

واستعرض هنية في خطابه آليات المواجهة للقرار الأمريكي والسياسة الإسرائيلية علي 3 مسارات، وهي الانتفاضة الشعبية بالميدان، وشعبنا موجود في الميدان، واستنهاض الأمة وقواها بحيث أن تنخرط في مشروع الدفاع عن القدس وإسناد حق الشعب الفلسطيني بالتحرير والعودة، والاتصالات السياسية مع العديد من القيادات والمسؤولين في المنطقة.

وبيّن أن تلك المسارات حيوية وواعدة وقدمت رسالة قوية أن شعبنا لن يستسلم ولن يمرر هذه المؤامرة، قائلاً: 'لو اعترف العالم كله بالقدس عاصمة لما يسمي الكيان الصهيوني باطل ولا يلزم شعبنا'.

وأضاف: 'نحن أصحاب الحق الشرعيين لن نوقع ولن نعترف بذلك فكل ما يجري هباء، ونحن الرقم الصعب في هذه المعادلة، ولو وافق كل العالم وكل من حولنا علي هذه القرارات لن يلزمنا بأي شيء، ونحن عامل الحسم في هذا الموضوع.

واستنكر هنية الجريمة النكراء التي تعرض لها أحد كوادر الحركة في لبنان محمد حمدان، مشيرا إلي أنها عدوان علي حركة حماس ويستهدف الوجود الفلسطيني وأمن واستقرار وسيادة دولة لبنان.

وحمل الاحتلال الصهيوني أي نتائج مترتبة علي جريمة لبنان، محذرا من استمرار نهج الاغتيالات لكوادر وقيادات الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها، منوها إلي أن شعبنا سيظل عامل استقرار وحماية للسيادة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية ستبقي عنوانا للعودة.

ولفت هنية إلي أن الشعب الفلسطيني يرفض التوطين والوطن البديل ولا يمكن إلا بالعودة إلي فلسطين التاريخية، مؤكدا علي التمسك بحق العودة إلي فلسطين التاريخية.

انتهي**387** 1837

