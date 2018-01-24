شمخاني: لن نقبل بأي مفاوضات حول قدراتنا الصاروخية

طهران/23كانون الثاني/يناير- قال أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني علي شمخاني ان القدرة الصاروخية الايرانية تأتي في اطار الردع أمام التهديدات ولن نقبل بأية مفاوضات حولها مع أي بلد كان.

وأكد شمخاني في مقابلة مع قناة العالم ان سياسة ايران الاقليمية لاتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ومحاولات اميركا لتشويه صورة ايران تنم عن فشلها.
واكد ان القدرة الصاروخية الايرانية تأتي في اطار الردع أمام التهديدات ولن نقبل بأية مفاوضات حولها مع أي بلد كان.
واضاف أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني: ان الاتفاق النووي وثيقة شاملة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن اعادة التفاوض حوله.
وتابع: ان تنفيذ بنود الاتفاق نووي هو اقل ما يطلبه ايران من مجموعة خمسة زائد واحد، مشيرا الي عدم وفاء امريكا بالتزاماتها في الاتفاق النووي.
واكد: انه بالرغم من التزام ايران الكامل بتعهداتها، لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروض رفعها في اطار التزامات واشنطن والدول الاوروبية في الاتفاق النووي.
وصرح: ان الحديث عن مراجعة الاتفاق النووي في ظل عدم التزام امريكا اوروبا ببنوده، هو كلام وقح واوهام الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
واضاف شمخاني: ان القوة الصاروخية الايرانية محلية الصنع تماما ومستندة الي تجربة 8 سنوات من الدفاع المقدس ومشاكل الشعب الإيراني في توفير المتطلبات الأساسية للدفاع ضد المعتدين.
وأشار إلي أنه في إطار التوافق التام بين المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية ، لن تجري أي محادثات مع أي بلد كان بشأن الصواريخ والقدرات الدفاعية الايرانية.
وحول سياسات ايران الإقليمية واستراتيجياتها المستقبلية في المنطقة قال أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني : إن ما تقوم به ايران في المنطقة لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وان حرف الراي العام عن الاستراتيجيه الايرانيه الداعمه للاستقرار ينم عن فشل واشنطن وحلفائها في استخدام الإرهاب كأداة لفرض إرادتها علي الدول المستقلة في المنطقة.
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

سياسي

علي شمخاني

مفاوضات

القدرة الصاروخية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

شمخاني: لن نقبل بأي مفاوضات حول قدراتنا الصاروخية

معظم المشاهدات

مسؤول: ايران تمتلك 27 بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم

مسؤول: ايران تمتلك 27 بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم

قاسمی: لم تكن ثمة زیارة مقررة لظریف الي دافوس

قاسمی: لم تكن ثمة زیارة مقررة لظریف الي دافوس

العميد نقدي: سياسات الادارة الاميركية غير مدروسة ومتخبطة

العميد نقدي: سياسات الادارة الاميركية غير مدروسة ومتخبطة

تسهيل الاستثمارات لبلوغ انتاج 100 مليون طن من البتروكيمياويات سنويا

مساعد وزير النفط الايراني:

تسهيل الاستثمارات لبلوغ انتاج 100 مليون طن من البتروكيمياويات سنويا

نوبخت: النمو الاقتصادي في البلاد سجل 6 بالمائة من مارس حتي سبتمبر 2017

نوبخت: النمو الاقتصادي في البلاد سجل 6 بالمائة من مارس حتي سبتمبر 2017

أحدث الأخبار

الجيش اليمني: عام 2018 سيشهد تطوراً علي المستويات العسكرية بأكملها

الجيش اليمني: عام 2018 سيشهد تطوراً علي المستويات العسكرية بأكملها

ايران وبيلاروسيا توقعان 8 وثائق للتعاون الثنائي

ايران وبيلاروسيا توقعان 8 وثائق للتعاون الثنائي

العبادي يصل سويسرا للمشاركة بمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي

العبادي يصل سويسرا للمشاركة بمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي

توقیع خارطة طریق لتطویر التعاون بین ایران وبیلاروسیا

توقیع خارطة طریق لتطویر التعاون بین ایران وبیلاروسیا

السلطات البحرينية تشن حملة اعتقالات عشوائية

السلطات البحرينية تشن حملة اعتقالات عشوائية

موضوعات مرتبط