شمخاني: لن نقبل بأي مفاوضات حول قدراتنا الصاروخية

وأكد شمخاني في مقابلة مع قناة العالم ان سياسة ايران الاقليمية لاتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ومحاولات اميركا لتشويه صورة ايران تنم عن فشلها.

واكد ان القدرة الصاروخية الايرانية تأتي في اطار الردع أمام التهديدات ولن نقبل بأية مفاوضات حولها مع أي بلد كان.

واضاف أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني: ان الاتفاق النووي وثيقة شاملة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن اعادة التفاوض حوله.

وتابع: ان تنفيذ بنود الاتفاق نووي هو اقل ما يطلبه ايران من مجموعة خمسة زائد واحد، مشيرا الي عدم وفاء امريكا بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

واكد: انه بالرغم من التزام ايران الكامل بتعهداتها، لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروض رفعها في اطار التزامات واشنطن والدول الاوروبية في الاتفاق النووي.

وصرح: ان الحديث عن مراجعة الاتفاق النووي في ظل عدم التزام امريكا اوروبا ببنوده، هو كلام وقح واوهام الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

واضاف شمخاني: ان القوة الصاروخية الايرانية محلية الصنع تماما ومستندة الي تجربة 8 سنوات من الدفاع المقدس ومشاكل الشعب الإيراني في توفير المتطلبات الأساسية للدفاع ضد المعتدين.

وأشار إلي أنه في إطار التوافق التام بين المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية ، لن تجري أي محادثات مع أي بلد كان بشأن الصواريخ والقدرات الدفاعية الايرانية.

وحول سياسات ايران الإقليمية واستراتيجياتها المستقبلية في المنطقة قال أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الايراني : إن ما تقوم به ايران في المنطقة لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وان حرف الراي العام عن الاستراتيجيه الايرانيه الداعمه للاستقرار ينم عن فشل واشنطن وحلفائها في استخدام الإرهاب كأداة لفرض إرادتها علي الدول المستقلة في المنطقة.

انتهي**2018 ** 1837

