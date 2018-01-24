زنغنة: بيلاروسيا راغبة في زيادة مشترياتها من النفط الإيراني

طهران/23 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلن وزير النفط الإيراني 'بيجن نامدار زنغنة' عن رغبة بيلاروسيا في رفع مستوي مشترياتها من النفط الإيراني وقال، 'ان بيلاروسيا قد إشترت قبل هذا شحنتين من النفط من الجمهورية الإسلامية الإيرانية'.

وأضاف زنغنة اليوم الثلاثاء بعد لقائه وزير الصناعة البيلاروسي 'فيتالي ميخائيلوفيتش فوك' حول كمية النفط التي اشترتها بيلاروسيا من إيران لحد الآن أضاف، 'إن هذا البلد قد اشتري حوالي مليونين برميل من النفط الإيراني في إطار شحنتين لحد الآن'.
وصرح، ان إيران راغبة في تطوير علاقاتها مع بيلاروسيا في قطاع الطاقة.
كما أعرب زنغنة عن أمله في أن تكون زيارة الوفد البيلاروسي الي إيران التي جاءت بهدف تشكيل اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين مثمرة.
من جانبه، أشار وزير الصناعة البيلاروسي الي لقائه الأول مع زنغنة خلال العام الميلادي الماضي مؤكدا أنه خلال الفترة ما بين اللقائين، أجريت الكثير من المحادثات البناءة حول تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين.
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اقتصاد

بيجن نامدار زنغنة

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النفط الإيراني

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زنغنة: بيلاروسيا راغبة في زيادة مشترياتها من النفط الإيراني

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