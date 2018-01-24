لاريجاني : الكيان الصهيوني العقبة الدائمة امام الامن القومي للبلدان كافة

جاءت تصريحات رئيس البرلمان الايراني هذه خلال ملتقي 'غزة رمز المقاومة' الذي عقد اليوم الثلاثاء لدروته الثامنة بجهود 'جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني' في طهران.

واردف لاريجاني قائلا، ان الكيان الصهيوني يضمر القيام بعمليات اغتيال الشخصيات في عدد من الدول ويمارس اعمال جبانة عبر تواجده في بعض البلدان؛ مشيرا في ذات السياق الي اغتيال الكيان الشرير عددا من العلماء النوويين الايرانيين الذين كانوا من ركائز البلاد.

وحول اسباب دفاع الشعب الايراني عن الشعب الفلسطيني، قال ان هذا الشعب المظلوم يقبع لفترة طويلة تحت سيطرة كيان بغيض تسبب في تشريده من وطنه ليقطن اليوم في ظروف مزرية يسودها الفقر والحرمان داخل المخيمات بلبنان وسوريا ودول اخري؛ مشددا علي ان الدفاع عن هذا الشعب مسؤولية دينية وانسانية واخلاقية تثقل عاتق الجميع.

وفي سياق متصل، انتقد رئيس مجلس الشوري الاسلامي ما تردده بعض وسائل الاعلام العربية من مزاعم حول القضية الفلسطينية، قولها 'انها القضية عربية وان ايران غير معنية بها'؛ لافتا الي ان بعض الدول العربية قدمت الدعم الي الكيان الصهيوني علي حساب لبنان خلال حرب الـ 33 يوما؛ ومنوها الي هزيمة العدو الغاصب في هذه الحرب رغم مزاعمه بانه 'سيقضي علي المقاومة في غضون 10 ايام'، لكنه ادرك بعد مرور اسبوعين أنه عاجز عن هزيمة حزب الله.

وتابع القول، ان هذا الكيان وعقب هزيمته النكراء في حرب الـ 33 يوما ومن اجل التمويه عليها، شنّ عدوانه علي قطاع غزة لكنه ذاق الهزيمة في هذه الحرب ايضا.

وفي جانب آخر من تصريحاته، اشار لاريجاني الي التطورات الاخيرة في المنطقة ومحاولات العدو لاستنزاف طاقات الدول الاسلامية وذلك بهدف انعاش الكيان الصهيوني؛ مبينا ان هذه المساعي باتت مفضوحة جدا في خضم التطورات التي حدثت خلال الاعوام الاخيرة.

وخلص الي القول ان 'اسرائيل' وفي ظل القضايا الاسلامية (الراهنة) تشكل خطرا علي الامن والمصالح الوطنية وطالما لم يتم التصدي لهذا الكيان فإنه سيواصل المضي في مخططاته التوسعية.

انتهي ** ح ع

