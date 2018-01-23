نوبخت : لا تفاوض مع أی بلد حول البنیة الدفاعیة الإیرانیة

وأضاف نوبخت الیوم الثلاثاء فی تتمة مؤتمره الصحفی، وردا علي سؤال حول تصریحات وزیر الخارجیة الفرنسی الذی زعم بأنه 'تطرق الي الصواریخ البالیستیة الإیرانیة خلال محادثاته مع عراقجی'، وعلیه فهل ان البنیة الدفاعیة الإیرانیة قابلة للتفاوض أم لا؟ قائلا : 'لا یحق لأی أحد أن یتدخل بهذا الشأن؛ ذلك أن (تعزیز) البنیة الدفاعیة حق بدیهی للشعب الإیرانی واننا لن نتفاوض مع أی أحد فی هذا الخصوص'.

وفی جانب آخر من تصریحاته الصحفیة الیوم، شدد نوبخت علي ان الحكومة لن تتراجع أبدا عن سیاستها فی توفیر فرص العمل لأكثر من ملیون شخص فی البلاد.

إنتهی**أ م د/ ح ع**

