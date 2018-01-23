خلال مؤتمره الصحفی الأسبوعی؛

نوبخت : لا تفاوض مع أی بلد حول البنیة الدفاعیة الإیرانیة

طهران/23 كانون الثانی/ینایر/إرنا- أكد المتحدث باسم الحكومة 'محمد باقر نوبخت' أن إیران لن تتفاوض مع أی بلد حول بنیتها الدفاعیة؛ مصرحا ان 'مجرد طرح قضایانا الصاروخیة من قبل شخص ما وخلال اجتماع ما، لا یعنی بأننا مستعدون للقبول بهكذا مفاوضات'.

وأضاف نوبخت الیوم الثلاثاء فی تتمة مؤتمره الصحفی، وردا علي سؤال حول تصریحات وزیر الخارجیة الفرنسی الذی زعم بأنه 'تطرق الي الصواریخ البالیستیة الإیرانیة خلال محادثاته مع عراقجی'، وعلیه فهل ان البنیة الدفاعیة الإیرانیة قابلة للتفاوض أم لا؟ قائلا : 'لا یحق لأی أحد أن یتدخل بهذا الشأن؛ ذلك أن (تعزیز) البنیة الدفاعیة حق بدیهی للشعب الإیرانی واننا لن نتفاوض مع أی أحد فی هذا الخصوص'.
وفی جانب آخر من تصریحاته الصحفیة الیوم، شدد نوبخت علي ان الحكومة لن تتراجع أبدا عن سیاستها فی توفیر فرص العمل لأكثر من ملیون شخص فی البلاد.
إنتهی**أ م د/ ح ع**



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سیاسی

نوبخت

الصواريخ الباليستية

البنية الدفاعیة الإیرانیة

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نوبخت : لا تفاوض مع أی بلد حول البنیة الدفاعیة الإیرانیة

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