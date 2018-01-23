الرئيس اللبناني يزور الكويت

بيروت/23 كانون الثاني/يناير/ارنا- وصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الي مطار الكويت، في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين الكويتيين وعلي رأسهم أمير البلاد الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح.

وكان في استقبال الرئيس عون في مطار الكويت أمير البلاد الشيخ الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين و اقيمت مراسم استقبال رسمية، وبعد استراحة في القاعة الأميرية انتقل الرئيس عون والشيخ الصباح الي قصر بيان حيث تعقد المحادثات الموسعة تليها قمة ثنائية فغداء رسمي.
و يضم الوفد الرسمي وزراء: الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الاتصالات جمال الجراح، الدولة لحقوق الانسان أيمن شقير والدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
ويستقبل الرئيس عون في مقر الإقامة تباعا رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، علي ان يلتقي مساء أبناء الجالية.
انتهي**2054** 2344



برچسب ها

سياسي

بيروت

الكويت

عون

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس اللبناني يزور الكويت

معظم المشاهدات

نيجرفان بارزاني يؤكد علي وحدة العراق وسيادة اراضيه

خلال لقائه لاريجاني

نيجرفان بارزاني يؤكد علي وحدة العراق وسيادة اراضيه

سليم الجبوري: بعد قرار المحكمة الاتحادية، موعد الانتخابات أصبح ملزما لنا

سليم الجبوري: بعد قرار المحكمة الاتحادية، موعد الانتخابات أصبح ملزما لنا

لاريجاني: استراتيجية ايران مع وجود اقليم كردستان في اطار الدستور العراقي

خلال استقباله نيجرفان بارزاني

لاريجاني: استراتيجية ايران مع وجود اقليم كردستان في اطار الدستور العراقي

ظريف: عهد حرمان الاخرين من الامن قد ولّي وحلّ عهد ايجاد الشبكات الامنية

في مقال بصحيفة 'فايننشال تايمز'

ظريف: عهد حرمان الاخرين من الامن قد ولّي وحلّ عهد ايجاد الشبكات الامنية

رئيس الجمهورية: وضع الحجر الاساس في عشرة الفجر لتحويل البناء المتهالك الي بناء جديد

رئيس الجمهورية: وضع الحجر الاساس في عشرة الفجر لتحويل البناء المتهالك الي بناء جديد

أحدث الأخبار

قائد الثورة الإسلامية يوافق علي تخصيص 150 مليون دولار لمكافحة الأتربة والغبار وحل مشكلة الكهرباء في خوزستان

نائب آبادان بمجلس الشوري الإسلامي في حوار حصري مع إرنا؛

قائد الثورة الإسلامية يوافق علي تخصيص 150 مليون دولار لمكافحة الأتربة والغبار وحل مشكلة الكهرباء في خوزستان

نوبخت : لا تفاوض مع أی بلد حول البنیة الدفاعیة الإیرانیة

خلال مؤتمره الصحفی الأسبوعی؛

نوبخت : لا تفاوض مع أی بلد حول البنیة الدفاعیة الإیرانیة

الرئيس اللبناني يزور الكويت

الرئيس اللبناني يزور الكويت

مسؤول سوري: أنشطة ايران الدينية في سوريا تأتي في اطار تعزيز الوحدة بين الامة الأسلامية

مسؤول سوري: أنشطة ايران الدينية في سوريا تأتي في اطار تعزيز الوحدة بين الامة الأسلامية

’أونروا’: تخفيض الدعم الأميركي يهدّد ملايين الفلسطينيين

’أونروا’: تخفيض الدعم الأميركي يهدّد ملايين الفلسطينيين

موضوعات مرتبط