الرئيس اللبناني يزور الكويت

وكان في استقبال الرئيس عون في مطار الكويت أمير البلاد الشيخ الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين و اقيمت مراسم استقبال رسمية، وبعد استراحة في القاعة الأميرية انتقل الرئيس عون والشيخ الصباح الي قصر بيان حيث تعقد المحادثات الموسعة تليها قمة ثنائية فغداء رسمي.

و يضم الوفد الرسمي وزراء: الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الاتصالات جمال الجراح، الدولة لحقوق الانسان أيمن شقير والدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

ويستقبل الرئيس عون في مقر الإقامة تباعا رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، علي ان يلتقي مساء أبناء الجالية.

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