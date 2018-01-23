مسؤول سوري: أنشطة ايران الدينية في سوريا تأتي في اطار تعزيز الوحدة بين الامة الأسلامية

دمشق/23كانون الثاني/يناير/ارنا- اكد وزير الاوقاف السوري محمد عبدالستار السيد، ان أي نشاط ديني تقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا، مرحب به و إنه يأتي في اطار تعزيز الوحدة بين الامة الاسلامية.

واضاف وزير الاوقاف السوري اليوم الثلاثاء خلال لقائه ممثل قائد الثورة الاسلامية في سوريا بمناسبة ذكري ميلاد السيدة زينب (س)، ان السعودية مستاءة جدا من العلاقات الطيبة بين طهران و دمشق لذلك تقوم كل يوم بحياكة مؤامرة ضد سوريا.
وتابع بالقول ان السعودية تعمل علي نشر التطرف إلا انها لم تتمكن من تحقيق اهدافها المشؤومة لحد الان.
واضاف ان السعودية تتهم دوما ايران بانها تروج للتشيع في المنطقة غير ان المخططات السعودية هذه ليست لها مكانة بين المثقفين بمن فيهم الشيعة و السنة.
ووصف هذا اللقاء بانه يعد فرصة لتوطيد الوحدة بين ايران و سوريا في مختلف المجالات واكد ان تعزيز الوحدة بين المسلمين من شأنه أن يسهم في حلحلة الخلافات فيما بينهم.
من جانبه اكد ممثل قائد الثورة الاسلامية في سوريا اية الله ابوالفضل طباطبائي اشكذري، ان تبادل اللقاءات بين رجال الدين و المفكرين لدي ايران و سوريا يهدف الي تمتين الوحدة بين المسلمين.
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مسؤول سوري: أنشطة ايران الدينية في سوريا تأتي في اطار تعزيز الوحدة بين الامة الأسلامية

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