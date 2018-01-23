’أونروا’: تخفيض الدعم الأميركي يهدّد ملايين الفلسطينيين

وقال المفوض العام لأونروا بيير كرينبول في تصريحات أدلي بها للصحفيين في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 'إن الخطط الأميركية لتقليص المساعدات للوكالة مفاجئة ومضرة'.

وتابع 'التقليص حاد ومفاجئ ومضر.. علي العالم أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل يحتاج الشرق الأوسط لمزيد من عدم الاستقرار؟ هل من المعقول التفكير بأن المرء لن يحقق سوي مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بتقليص التمويل لأونروا؟'.

وكانت الولايات المتحدة -أكبر مساهم في 'أونروا'- قد أعلنت أنها ستحجب 65 مليون دولار من 125 مليون دولار كانت تخطط لإرسالها إلي الوكالة التي تحصل علي تمويلها بالكامل تقريبا من مساهمات تطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وشكك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قيمة مثل هذا التمويل، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوكالة بحاجة لتنفيذ إصلاحات لم تحددها.

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