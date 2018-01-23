'أسرلة' المناهج التعليمية .. نهجٌ صهيونيٌ لضرب الهوية الفلسطينية

ويتعرض المنهاج الدراسي العربي لحملة استهداف ممنهجة من قِبل وزارة المعارف والعلوم التابعة للكيان الغاصب، في مسعي قديم - جديد لضرب الهوية الوطنية، وتغريب الأجيال الناشئة عن قضيتهم الأساسية، عبر إشاعة ما تسمي أجواء التعايش مع الآخر، في إشارة إلي المستوطنين المعتدين.

وبدورها، أطلقت 'لجنة اتحاد أولياء الأمور' في المدينة المقدسة حملة تحت عنوان 'رفض المنهاج الصهيوني .. واجب واطني'، وذلك رداً علي قرار سلطات الاحتلال أسرلة المناهج الفلسطينية.

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، نبّهت عضو الحملة فهيمة غنايم إلي أن تكرار المحاولات الصهيونية لجهة فرض الأفكار و المعتقدات 'الإسرائيلية' علي الطلبة المقدسيين تحمل في طياتها جملة من المخاطر، أبرزها : السيطرة علي الوعي الفلسطيني، وبالتالي تمهيد الطريق لطمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة.

وأوضحت 'غنايم' أن الحملة التي تحمل اسم 'الرباط الثقافي' تهدف بالدرجة الأولي إلي توعية الأجيال المقدسية الصاعدة بخطورة هذه الهجمة، و تعريفهم بحيثيات الصراع الممتد علي هذه الأرض منذ عقود.

وأضافت، 'نحن نتطلع إلي حماية تاريخنا، و إفشال المشاريع المشبوهة الرامية لتشويه المناهج التعليمية علي طريق غزو عقول أبنائنا ، وإغراقهم في بحر الأكاذيب التي يروجها المحتل صباح- مساء'.

ولفتت الناشطة المقدسية إلي أن توقيت إطلاق الحملة يكتسب أهمية خاصة في ضوء العدوان الأمريكي المباشر علي المدينة المقدسة، وهويتها، وحتي مستقبلها.

وأردفت القول، :'نتعامل اليوم مع هجمة شرسة بكل ما تحمل الكلمة من معني، وهناك مساع حثيثة يقوم بها العدو عبر أذرعه المختلفة لإسقاط القيم الوطنية من مناهجنا المدرسية، وإفراغها من أية عناوين تتصل بثقافة المواجهة أو البقاء علي هذه الأرض'.

إشارة إلي أن ما يسمي بجهاز الأمن العام الصهيوني 'الشاباك' هو من بين الأذرع الرئيسية المشاركة في هذه الهجمة، حيث عمد مؤخراً إلي التسبب بفصل مدرسين ومدراء مدارس مناهضين للاحتلال، عبر تلفيق التهم لهم ، وملاحقتهم.

وقد تجاوزت هذه الانتهاكات حدود المدينة المقدسة، وطالت مناطق مختلفة علي مستوي الداخل السليب عام 1948.

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