خاص 'إرنا':

'أسرلة' المناهج التعليمية .. نهجٌ صهيونيٌ لضرب الهوية الفلسطينية

رام الله/23 كانون الثاني/يناير/إرنا- صعّدت سلطات العدو الصهيونية هجمتها علي الوجود الفلسطيني داخل القدس المحتلة، وهي باتت لا تستثني أياً من القطاعات الحيوية ، بما فيها : التعليم بشقيه التربوي، والعمراني.

ويتعرض المنهاج الدراسي العربي لحملة استهداف ممنهجة من قِبل وزارة المعارف والعلوم التابعة للكيان الغاصب، في مسعي قديم - جديد لضرب الهوية الوطنية، وتغريب الأجيال الناشئة عن قضيتهم الأساسية، عبر إشاعة ما تسمي أجواء التعايش مع الآخر، في إشارة إلي المستوطنين المعتدين.
وبدورها، أطلقت 'لجنة اتحاد أولياء الأمور' في المدينة المقدسة حملة تحت عنوان 'رفض المنهاج الصهيوني .. واجب واطني'، وذلك رداً علي قرار سلطات الاحتلال أسرلة المناهج الفلسطينية.
وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، نبّهت عضو الحملة فهيمة غنايم إلي أن تكرار المحاولات الصهيونية لجهة فرض الأفكار و المعتقدات 'الإسرائيلية' علي الطلبة المقدسيين تحمل في طياتها جملة من المخاطر، أبرزها : السيطرة علي الوعي الفلسطيني، وبالتالي تمهيد الطريق لطمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة.
وأوضحت 'غنايم' أن الحملة التي تحمل اسم 'الرباط الثقافي' تهدف بالدرجة الأولي إلي توعية الأجيال المقدسية الصاعدة بخطورة هذه الهجمة، و تعريفهم بحيثيات الصراع الممتد علي هذه الأرض منذ عقود.
وأضافت، 'نحن نتطلع إلي حماية تاريخنا، و إفشال المشاريع المشبوهة الرامية لتشويه المناهج التعليمية علي طريق غزو عقول أبنائنا ، وإغراقهم في بحر الأكاذيب التي يروجها المحتل صباح- مساء'.
ولفتت الناشطة المقدسية إلي أن توقيت إطلاق الحملة يكتسب أهمية خاصة في ضوء العدوان الأمريكي المباشر علي المدينة المقدسة، وهويتها، وحتي مستقبلها.
وأردفت القول، :'نتعامل اليوم مع هجمة شرسة بكل ما تحمل الكلمة من معني، وهناك مساع حثيثة يقوم بها العدو عبر أذرعه المختلفة لإسقاط القيم الوطنية من مناهجنا المدرسية، وإفراغها من أية عناوين تتصل بثقافة المواجهة أو البقاء علي هذه الأرض'.
إشارة إلي أن ما يسمي بجهاز الأمن العام الصهيوني 'الشاباك' هو من بين الأذرع الرئيسية المشاركة في هذه الهجمة، حيث عمد مؤخراً إلي التسبب بفصل مدرسين ومدراء مدارس مناهضين للاحتلال، عبر تلفيق التهم لهم ، وملاحقتهم.
وقد تجاوزت هذه الانتهاكات حدود المدينة المقدسة، وطالت مناطق مختلفة علي مستوي الداخل السليب عام 1948.
انتهي ** 387 **2344



برچسب ها

سياسي

المناهج

الفلسطنيية

القدس

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

معظم المشاهدات

نيجرفان بارزاني يؤكد علي وحدة العراق وسيادة اراضيه

خلال لقائه لاريجاني

نيجرفان بارزاني يؤكد علي وحدة العراق وسيادة اراضيه

سليم الجبوري: بعد قرار المحكمة الاتحادية، موعد الانتخابات أصبح ملزما لنا

سليم الجبوري: بعد قرار المحكمة الاتحادية، موعد الانتخابات أصبح ملزما لنا

لاريجاني: استراتيجية ايران مع وجود اقليم كردستان في اطار الدستور العراقي

خلال استقباله نيجرفان بارزاني

لاريجاني: استراتيجية ايران مع وجود اقليم كردستان في اطار الدستور العراقي

ظريف: عهد حرمان الاخرين من الامن قد ولّي وحلّ عهد ايجاد الشبكات الامنية

في مقال بصحيفة 'فايننشال تايمز'

ظريف: عهد حرمان الاخرين من الامن قد ولّي وحلّ عهد ايجاد الشبكات الامنية

رئيس الجمهورية: وضع الحجر الاساس في عشرة الفجر لتحويل البناء المتهالك الي بناء جديد

رئيس الجمهورية: وضع الحجر الاساس في عشرة الفجر لتحويل البناء المتهالك الي بناء جديد

أحدث الأخبار

قائد الثورة الإسلامية يوافق علي تخصيص 150 مليون دولار لمكافحة الأتربة والغبار وحل مشكلة الكهرباء في خوزستان

نائب آبادان بمجلس الشوري الإسلامي في حوار حصري مع إرنا؛

قائد الثورة الإسلامية يوافق علي تخصيص 150 مليون دولار لمكافحة الأتربة والغبار وحل مشكلة الكهرباء في خوزستان

نوبخت : لا تفاوض مع أی بلد حول البنیة الدفاعیة الإیرانیة

خلال مؤتمره الصحفی الأسبوعی؛

نوبخت : لا تفاوض مع أی بلد حول البنیة الدفاعیة الإیرانیة

الرئيس اللبناني يزور الكويت

الرئيس اللبناني يزور الكويت

مسؤول سوري: أنشطة ايران الدينية في سوريا تأتي في اطار تعزيز الوحدة بين الامة الأسلامية

مسؤول سوري: أنشطة ايران الدينية في سوريا تأتي في اطار تعزيز الوحدة بين الامة الأسلامية

’أونروا’: تخفيض الدعم الأميركي يهدّد ملايين الفلسطينيين

’أونروا’: تخفيض الدعم الأميركي يهدّد ملايين الفلسطينيين

موضوعات مرتبط