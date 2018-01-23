مقام مسؤول في منظمة الاُمم المتحدة: الحكومة الايرانية تقدم دعماً للاجئين يفوق النسبة المحددة

وأضاف الكسندر كيشارا اليوم الثلاثاء في كلمة له خلال ملتقي اُقيم في مدينة شيراز حول افغانستان، بأنّ المفوضية العليا التابعة لمنظمة الامم المتحدة في شؤون اللاجئين تتعاون مع الحكومة الايرانية وتدعم إجراءاتها في هذا الشأن.

وصرّح ، بأنه وفقاً للاستراتيجية المتفق عليها بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان وباكستان والمفوضية العليا لمنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تقرّر منح حقل التربية والتعليم والصحة والعلاج والظروف المعيشية للاجئين، عناية خاصة ونحن ساعون إلي الحصول علي افضل النتائج .

ووصف كيشارا دور المفوضية بأنه دور مساند معتبراً حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الراعي الأكبر والداعم للاجئين علي مستوي البلاد.

كما أعرب الكسندر كيشارا عن شكره للحكومة والشعب الايراني خاصة وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي و وزارة التعاون والرخاء الإجتماعي ومركز التدريب الفني والمهني لتوفيرها الدعم اللازم للاجئين الأفغان مطالباً جميع هذه الجهات بمواصلة هذا الدعم حتي عودة الاستقرار والسلام والهدوء إلي أفغانستان وعودة اللاجئين الي موطنهم.

هذا وعلي هامش الملتقي اُقيم معرض لتعريف أفغانستان وإستعراض كفاءات وقدرات الشعب الافغاني في مجال الموسيقي والملابس الشعبية والصناعات اليدوية والرياضة والحقل الأكاديمي والمهني.

علماً بأنّ ما يقارب من 400 الف من الرعايا الأجانب يقطنون محافظة فارس جنوب ايران يحمل نصف منهم تصريحات رسمية للإقامة.

انتهي** ع ج**2344

