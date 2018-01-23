ريابكوف: المبادرة الأمريكية بشأن الصفقة الإيرانية لن تأتي بنتائج إيجابية

وقال ريابكوف لوكالة 'سبوتنيك': 'نري أنباء عن ذلك، من جانبنا قلنا في السابق إن موضوع 'استكمال' خطة العمل الشاملة المشتركة بالطريقة التي تستعرضها واشنطن الآن، ستحمل ميولا واضحة لتقويض الاتفاقية وتصعب تطورها مستقبلا'.

وأضاف ريابكوف: 'لا أتوقع تطورات إيجابية نتيجة مثل هذه القرارات والاتفاقيات الممكنة'.

وأكد نائب الوزير، أن ما وصفه بـ 'ألاعيب' الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين، لا يمكن أن تؤثر علي النهج الروسي في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت، في وقت سابق، أن تيلرسون سيتوجه إلي أوروبا، مشيرة إلي أنه سيجري مباحثات مع مسؤولين أوروبيين حول الملف الإيراني، قبل التوجه إلي سويسرا لحضور منتدي 'دافوس' العالمي.

انتهي** 2344

