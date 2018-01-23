وزير الثقافة الايراني: لايمكن تجاهل دور مؤسسة اكو في الدبلوماسية الثقافية الاقليمية

واضاف 'سيد عباس صالحي' ان هذه المؤسسة قامت باعمال جيدة في مجال الدبلوماسية الثقافية وان ابراز ايران عالميا علي المستوي الثقافي بمثابة فرصة لنا ويجب الاستفادة منها للنهوض الثقافي وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال الثقافي .

واشار صالحي الي المعاونيات في وزارته وقال احدي هذه المعاونيات هي معاونية القضايا الفنية ومجالها الموسيقي والمسرح والفنون الجميلة وهذه المجالات يمكن ان تكون نقطة تعاون مشترك مع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي الاقليمي (اكو).

في بداية اللقاء قدم 'محمد مهدي مظاهري' تقريرا عن نشاط المؤسسة .

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