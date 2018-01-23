المتحدث باسم المناورات المشتركة للجيش:

اطلاق صاروخ 'نصر' قصير المدي في اليوم الثاني من مناورات محمد رسول الله (ص)

طهران/ 23 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعلن المتحدث بأسم المناورات المشتركة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، عن اطلاق صواريخ محمولة وصاروخ كروز 'نصر' قصير المدي علي هدف بحري عائم وذلك في اليوم الثاني من اجراء مناورات محمد رسول الله (ص).

واضاف المتحدث باسم المناورات المشتركة الادميرال محمود موسوي اليوم الثلاثاء، ان القوات المشتركة في المناورات نفذت اليوم عمليات بحرية باستهداف مواقع العدو الفرضي علي الاهداف العائمة واطلاق المضادات الجوية .
وخلال المناورات المشتركة للجيش الايراني وتجري في السواحل الجنوبية لإيران، المطلة علي الخليج الفارسي وبحر عمان وسواحل مكران، تم إطلاق صاروخ كروز 'نصر' قصير المدي.
جدير بالذكر ان صاروخ 'نصر' قادر علي تدمير الوحدات العائمة بوزن 3 آلاف طن، ويعد من ضمن الصواريخ قصيرة المدي التي تطلق من السواحل والزوارق والمروحيات.
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