اطلاق صاروخ 'نصر' قصير المدي في اليوم الثاني من مناورات محمد رسول الله (ص)

واضاف المتحدث باسم المناورات المشتركة الادميرال محمود موسوي اليوم الثلاثاء، ان القوات المشتركة في المناورات نفذت اليوم عمليات بحرية باستهداف مواقع العدو الفرضي علي الاهداف العائمة واطلاق المضادات الجوية .

وخلال المناورات المشتركة للجيش الايراني وتجري في السواحل الجنوبية لإيران، المطلة علي الخليج الفارسي وبحر عمان وسواحل مكران، تم إطلاق صاروخ كروز 'نصر' قصير المدي.

جدير بالذكر ان صاروخ 'نصر' قادر علي تدمير الوحدات العائمة بوزن 3 آلاف طن، ويعد من ضمن الصواريخ قصيرة المدي التي تطلق من السواحل والزوارق والمروحيات.

انتهي** 2344

