سفير النرويج لدي طهران يؤكد علي إلتزام بلاده بالاتفاق النووي

ساري/23كانون الثاني/يناير/ارنا- أكد سفير النرويج لدي طهران «لارش نوردروم» علي إلتزام بلاده بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وجميع التعهدات المنصوصة عليها.

وخلال اجتماعه مع رجال الاعمال في محافظة مازندران (شمال) دعا نوردروم اليوم الثلاثاء الي ضرورة توظيف التعهدات الدولية بين ايران و جميع دول العالم لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع ايران.
واشار الي التوقيع علي اربعة عقود اقتصادية بين النرويج و ايران في مجال النفط و الغاز، و الملاحة البحرية، و الطاقات المتجددة و الثروة السمكية و اضاف ان كل هذه المشاريع قيد الانجاز.
واوضح ان تم ابرام عقد بين شركات النفط النرويجية و شركة النفط الوطنية الايرانية لاكتشاف النفط في بحر قزوين.
وتابع قائلا ان هناك عقود بين شركات انتاج الاجهزة البحرية والشركات الناشطة في مجال الثروة السمكية في النرويج مع كبري شركات الصيد الايرانية في بوشهر و بندرعباس (جنوب) لتزويدها باجهزة لازمة كما ان الشركات النرويجة مستعدة لإقامة التعاون المماثل مع شركات فاعلة في مازندران.
واعرب عن أمله بأن يتمكن خلال فترة مهام عمله في ايران من توفير الأرضية لتمتين العلاقات التجارية بين بلاده و ايران .
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سفير النرويج لدي طهران يؤكد علي إلتزام بلاده بالاتفاق النووي

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