سفير النمسا في طهران: الحفاظ علي الاتفاق النووي يعم بالخيرعلي جميع شعوب العالم

طهران/23 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- قال 'ستيفان شولتز'سفير النمسا في ايران، ان الحفاظ علي الاتفاق النووي يعم بالخيرعلي جميع شعوب العالم وان النمسا تبذل قصاري جهدها للحفاظ عليه.

خلال مراسم افتتاح مهرجان الاطعمة النمساوية في طهران قال 'ستيفان شولتز' بعد انتهاء المفاوضات و التوقيع علي الاتفاق النووي في العام 2015 دعمت النمسا حق ايران في الخروج من المقاطعة الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي، و اعتبرت حقها بالخروج من العزلة الاقتصادية من اولويات سياساتها .
واضاف ان بلاده سخرت جميع امكانياتها للوقوف امام التحديات المصطنعة وستقوم بوظيفتها بحماية الاتفاق النووي.
وتمني 'شولتز' ان يكون هذا العام عام ذهبي بالنسبة للعلاقات بين البلدين مشيرا الي العلاقات الدبلوماسية التي يعود تاريخها ل160عاما وقال: ان العلاقات التاريخية بين البلدين تعود الي اكثر من سبعة قرون مضيفا ان هذه العلاقات كانت دوما مفعمة بالتعاون والتعامل. ونحتفل هذا العام بالذكري ال60 لتاسيس المجمع الثقافي النمساوي في ايران.
واشار الي تواجد 30 الفا من الرعايا الايرانيين في النمسا و380 من رعايا النمسا في ايران، وقال ان هذا التواجد يؤدي الي تحكيم اواصر العلاقات بين شعبي البلدين.
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سفير النمسا في طهران: الحفاظ علي الاتفاق النووي يعم بالخيرعلي جميع شعوب العالم

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