لافروف: هدف مؤتمر سوتشي السوري دعم مفاوضات جنيف

طهران/ 23 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، إن هدف مؤتمر الحوار السوري المزمع عقده نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، هو 'دعم عملية مفاوضات جنيف'.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق بالاجماع في الـ18 من كانون الأول 2015 علي القرار 2254 الذي يؤكد أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الارهابية خارج أي عملية سياسية.
وقال لافروف خلال لقائه في موسكو وفداً من “معارضة الرياض” إن “الهدف الرئيسي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي هو توفير أكبر قدر ممكن من الدعم لعملية جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة لكي تأتي المحادثات بين جميع السوريين بالنتائج التي يترقبونها” مؤكداً “أهمية أن يضم المؤتمر أوسع تمثيل لمختلف الشرائح السورية.. وقد تم تحقيق هذا الهدف”.
ووصف لافروف محاولات بعض اللاعبين الخارجيين بتقويض الجهود الروسية لتسوية الأزمة في سورية بأنها غير بناءة معرباً عن ثقة موسكو بأن من مصلحة الشعب السوري وعملية التسوية في سورية التحرر من التأثير غير البناء للاعبين الخارجيين” .
وقال إن “محاولات بعض اللاعبين الدوليين التشكيك في مصداقية الجهود التي نبذلها غير بناءة وأن استبعاد هذا التأثير الخارجي يلبي مصالح الشعب السوري” مشدداً علي ضرورة تحرير عملية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول سورية من الاعتبارات الجيوسياسية الخارجية.
يذكر أن وزارة الخارجية الروسية أكدت أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية سيعقد في موعده المعلن يومي ال 29 وال 30 من كانون الثاني الجاري.
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لافروف: هدف مؤتمر سوتشي السوري دعم مفاوضات جنيف

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