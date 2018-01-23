إقامة مهرجان فجر الدولي للشعر بمشاركة عشرين شخصية أدبية بارزة

وأضافت بريسا محمدي اليوم الثلاثاء بأنّ هذا النوع من المهرجانات الشعرية يقام لأول مرة في محافظة كرمانشاه وذلك بفضل إقبال وترحيب الشعراء وهواة الشعر والأدب هناك وبعد زيارات واستشارات لأساتذة ومدراء ذوي صلة بالشأن الأدبي.

وقالت بريسا محمدي: إنّه من بين المشاركين عشرة من خيرة أساتذة البلاد وعشر شخصيات أدبية و تنفيذية بارزة من أعضاء مؤسسة ايران للشعر والأدب.

وأشارت المساعدة الثقافية والإعلامية للمدير العام للثفافة والارشاد الاسلامي في المحافظة بأنه تم التخطيط لتوظيف الطاقات والكفاءات الأدبية ذات المستويات العليا في محافظة كرمانشاه بهدف تحويل المحافظة إلي قطب للشعر والأدب الفارسيين والفلكلور باعتبار المحافظة ذات خلفية أدبية عريقة أتحفتها بشعراء كبار وذات مكانة حصرية في هذا الشأن.

كما طالبت من يتولون مهام الثقافة والفن بالعمل علي السمو بالمستوي الأدبي والفني والثقافي لهذه المحافظة التي يقطنها مليونين نسمة متوزعين علي 14 مدينة وعلي مايزيد عن ألفين و600 قرية.

انتهي** ع ج**2344

