مسؤول في شركة الكهرباء : اليابان تشارك في مشروع زيادة معدل إنتاج الكهرباء في ايران

طهران/23كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلن مساعد رئيس شركة إنتاج الكهرباء بإستخدام الطاقة الحرارية « حميد رضا عظيمي»، عن مشاركة اليابان في تمويل مشروع زيادة الانتاج الكهرباء في المحطات الحرارية في البلاد.

واضاف عظيمي اليوم الثلاثاء، إن معدل إنتاج المحطات الحرارية في البلاد يبلغ 37.8 في المئة فيما يجب زيادته الي 40 في المئة في اطار الخطة التنموية السادسة وذلك في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وتابع قائلا ان بناء محطتين بسعة انتاجية 500 ميغاواط و معدل انتاج 60 في المئة مدرج علي جدول الاعمال واضاف ان هناك محادثات تجري مع اليابان في هذا المجال للافادة من التسهيلات المالية بأرباح منخفضة.
واوضح إننا نعمل علي دخول هذه المحادثات إلي مرحلة التنفيذ حتي نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس 2018).
واشار الي اجراء محادثات مع اليابان لتمويل مشروع زيادة معدل الانتاج في محطتي 'الشهيد رجايي' و 'مفتح' لتوليد الطاقة الكهربائية من قبل وكالة التعاون الدولي الياباني (جايكا).
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مسؤول في شركة الكهرباء : اليابان تشارك في مشروع زيادة معدل إنتاج الكهرباء في ايران

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