حكومة إقليم كردستان: زيارة وفدنا الي بغداد وطهران إيجابية جداً ومثمرة

وأوضح بيان صادر من مجلس وزراء كردستان، بأنه وفي محور آخر من محاور الاجتماع 'تم بحث زيارة وفد إقليم كردستان الرفيع المستوي الي عاصمة جمهورية إيران الاسلامية، طهران، وبهذا الشأن اشار رئيس وزراء إقليم كردستان الي أنّ الابواب مفتوحة في وجه إقليم كردستان علي الصعيدين الدولي والإقليمي واصفاً ذلك بالخطوة المثمرة جداً بالنسبة لإقليم كردستان'.

وأضاف، أنه 'تم التطرق الي تفاصيل لقاءات واجتماعات وفد إقليم كردستان مع كل من حسن روحاني رئيس جمهورية إيران الاسلامية، وعلي شمخاني سكرتير المجلس الاعلي للامن القومي الإيراني، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان، معتبراً الزيارة ناجحة جدا ومثمرة'.

واعلن نيجيرفان بارزاني بحسب البيان، 'ان إيران تعمل علي توسيع علاقاتها التأريخية مع إقليم كردستان في كافة المجالات وبالاخص في مجالي الاقتصاد وحماية أمن واستقرار الطرفين، وأنها ترغب في الاستثمار في إقليم كردستان وان تتعاون في وضع الحلول للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بموجب الدستور وتأمين الحقوق الدستورية لإقليم كردستان'، مؤكداً انه 'لو كان قد تم تنفيذ الدستور كما هو لما برزت اية مشكلة من هذه المشاكل القائمة الآن بين أربيل وبغداد'.

واردف البيان ان 'مجلس الوزراء قد وصف زيارتي وفد إقليم كردستان الرفيع المستوي لكل من بغداد وطهران بالخطوة الإيجابية والهامة جداً، بالاخص فيما يتعلق ببدء الحوار مع بغداد وبزيادة الانفتاح علي دول العالم والدول الإقليمية'.

انتهي** 2344

