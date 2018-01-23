البرلمان يناقش اليوم أداء موازنة البلاد للاشهر الـ8 الماضية

طهران/ 23 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - يناقش أعضاء مجلس الشوري الاسلامي في جلسته اليوم الثلاثاء، اداء موازنة البلاد للاشهر الثمانية الماضية بحضور رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت ورئيس ديوان الحسابات عادل اذر ورئيس مركز الابحاث في مجلس الشوري الاسلامي كاظم جلالي.

وبدأت الجلسة العلنية لمجلس الشوري الاسلامي اليوم بحضور 210 نائبا وبرئاسة رئيس المجلس علي لاريجاني.
علما ان عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشوري الاسلامي اكبر رنجبرزاده ، كان قد أعلن سابقا ان اعضاء البرلمان سيناقشون اداء موازنة العام الايراني الحالي وكيفية تخصيص الاعتمادات وتنفيذها بحضور رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة ورئيس ديوان الحسابات ورئيس مركز البحوث التابع لمجلس الشوري الاسلامي.
هذا وقدم روحاني مشروع موازنة العام الايراني المقبل الي البرلمان من أجل التصويت عليه وإقراره في 10 ديسمبر الماضي .
و أعلنت منظمة التخطيط والموازانة في ايران، أن حجم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية التي ستبدأ 21 مارس/آذار 2018، يتخطي 341 مليار دولار دون عجز.
و أوضحت المنظمة أن حجم الايرادات المقدر في مشروع الموازنة الذي قدمه الرئيس روحاني لمجلس الشوري الاسلامي، (يعادل اكثر من 341.41 مليار دولار).
واعتمد المشروع الموازنة سعر برميل النفط التعادلي 55 دولارا للبرميل والسعر الرسمي للدولار= 35 الف ريال.
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البرلمان يناقش اليوم أداء موازنة البلاد للاشهر الـ8 الماضية

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