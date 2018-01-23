مساعد وزير النفط الايراني:

تسهيل الاستثمارات لبلوغ انتاج 100 مليون طن من البتروكيمياويات سنويا

ماهشهر / 23 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن مساعد وزير النفط الايراني في شؤون البتروكيمياويات رضا نوروز زادة بانه سيتم تسهيل الاستثمارات لايصال الطاقة الانتاجية للبلاد من المنتوجات البتروكيمياوية الي 100 مليون طن سنويا.

وفي تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' في ختام زيارته التي قام بها لميناء ماهشهر جنوب البلاد واستغرقت يومين، قال نوروز زادة انه ومن خلال الدراسات المنجزة عن الوحدات والمشاريع البتروكيمياوية الموجودة في المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة، سيتم ازالة العقبات من طريق الاستثمارات لبلوغ طاقة انتاج 100 مليون طن من المنتوجات البتروكيمياوية في البلاد سنويا.
واضاف، ان هدف الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية علي اساس الخطة التنموية الخمسية السادسة هو ايصال الانتاج السنوي للبلاد في مجال البتروكيمياويات الي 100 مليون طن سنويا حيث سنبذل قصاري جهودنا لتحقيق هذا الامر.
واوضح نوروز زادة بان الانتاج الراهن للبلاد في مجال البتروكيمياويات هو 50 مليون طن سنويا وهو ما يمثل 85 بالمائة من الطاقة الاسمية للشركات البتروكيمياوية.
يذكر ان المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة في ماهشهر تاسست عام 2007 ، علي مساحة 2600 هكتار وتضم في الوقت الحاضر نحو 22 مجمعا للبتروكيمياويات.
وتعد ماهشهر الواقعة جنوب محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) علي ساحل الخليج الفارسي، ثاني قطب للبتروكيمياويات في البلاد بعد منطقة عسلوية.
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اقتصاد

رضا نوروز زادة

بتروكيمياويات

ماهشهر

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تسهيل الاستثمارات لبلوغ انتاج 100 مليون طن من البتروكيمياويات سنويا

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