العميد نقدي: سياسات الادارة الاميركية غير مدروسة ومتخبطة

طهران / 23 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعتبر مساعد قائد حرس الثورة الاسلامية للشؤون الثقافية والاجتماعية العميد محمد رضا نقدي، سلوك الادارة الاميركية بانه غير مدروس وخارج عن دائرة الحسابات الطبيعية، مؤكدا بان اميركا تعاني من التخبط.

وفي حديث له مساء الاثنين في المراسم السنوية الثالثة لتكريم الدبلوماسي التعبوي ومنح جائزة 'الشهيد غضنفر ركن ابادي' للمنتخبين علي الصعيد الدولي، قال العميد نقدي، ان الاحداث التي تقع في عالم اليوم اخذت منحي متسارعا وحدوث التطورات الكبري المترافقة كلها مع هزيمة الاستكبار.
واضاف، ان هزيمة داعش وانهياره في سوريا والعراق حدا بهم لطرح مسالة انفصال كردستان العراق الا انهم تلقوا صفعة قوية في هذه القضية ايضا.
واشار الي ان الادارة الاميركية تلقت من الامم المتحدة صفعة قوية في قضية القدس وعادت قضية القدس وفلسطين الي صدارة قضايا العالم الاسلامي.
كما نوه الي الهزيمة الاخيرة الاخري لاميركا في احداث الشغب الاخيرة في ايران، واضاف، ان سلوك الادارة الاميركية غير مدروس وخارج عن اطار الحسابات المادية.
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العميد نقدي: سياسات الادارة الاميركية غير مدروسة ومتخبطة

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