قاسمی: لم تكن ثمة زیارة مقررة لظریف الي دافوس

وفی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء الاثنین حول ما اوردته احدي وكالات الانباء الغربیة بان ظریف الغي فی اللحظة الاخیرة زیارته الي سویسرا للمشاركة فی منتدي دافوس، قال قاسمی، انه لم یتم من قبل اتخاذ القرار لاجراء زیارات الي الخارج من قبل وزیر الخارجیة فی هذه الایام.

واضاف، ان ظریف وبسبب تنفیذ الهیكلیة الجدیدة لوزارة الخارجیة واهمیة الاشراف المباشر علي هذا الموضوع، فقد قرر ان یبقي فی طهران هذه الایام، وتقرر انه من الافضل ان یكون متواجدا للاشراف والادارة بصورة مباشرة علي التغییرات وتنفیذ الهیكلیة الجدیدة بافضل صورة ممكنة وفی اقصر فترة زمنیة.

یذكر ان وكالة انباء رویترز ادعت فی خبر لها بان وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف الغي فی اللحظة الاخیرة زیارة مقررة له الي سویسرا للمشاركة فی منتدي دافوس.

انتهي ** 2342

