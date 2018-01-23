مسؤول: ايران تمتلك 27 بالمائة من احتياطيات النفط والغاز في العالم

وقال بيطرف في حديث له مساء الاثنين في المعرض الدولي الـ 14 للنفط والطاقة المنعقد في جزيرة كيش جنوب البلاد، انه ومن خلال نظرة الي طاقات صناعة النفط والغاز في ايران يمكن القول باننا نمتلك 9 بالمائة من احتياطيات النفط و 18 بالمائة من احتياطيات الغاز في العالم.

واشار الي ان طاقة انتاج البلاد من النفط تبلغ نحو 6 ملايين برميل يوميا وطاقة انتاج الغاز الطبيعي 400 مليار متر مكعب سنويا وهما يشكلان حصة ملحوظة في الطاقة العالمية ولو احتسبنا اجمالي انتاج النفط والغاز فاننا نحتل المرتبة الاولي عالميا.

واوضح بان الخطة التنموية السادسة (تنتهي في العام 2021) تتضمن رفع انتاج البلاد من النفط الي 4 ملايين و 500 الف برميل ومكثفات الغاز الي 950 الف برميل والغاز الطبيعي الي 1100 مليون متر مكعب يوميا.

وقال ان تحقيق هذه الاهداف الكمية بحاجة الي استثمارات تبلغ 200 مليار دولار في صناعة النفط والغاز بالبلاد.

انتهي ** 2342

