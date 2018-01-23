رئيس الجمهورية: وضع الحجر الاساس في عشرة الفجر لتحويل البناء المتهالك الي بناء جديد

طهران/22 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال رئيس الجمهورية حسن روحاني مساء اليوم الاثنين ان الحجر الاساس لتحويل البناء المتهالك الي بناء جديد وجعله مقاوما ازاء الزلازل سيوضع في عشرة الفجر لهذا العام في طهران.

واضاف الرئيس روحاني في المقابلة التي اجريت مساء اليوم عبر التلفزيون الايراني ان مشاريع اخذت بنظر الاعتبار في موازنة العام الايراني المقبل تتعلق بجعل البناء مقاوما ازاء الزلازل وكذلك رفاهية الشعب.
واوضح اننا قررنا اعادة تاهيل البناء المتهالك والقديم واخذت احياء بنظر الاعتبار في ارجاء البلاد.
وقال انه في هذه المناطق توضع اراضي حكومية بالمجان بتصرف المطورين والمقاولين لبناء المباني وبالتالي تسليم هذه المباني للذين يعيشون في مناطق البناء المتهالك بالمجان.
وتابع انه يتم وفق هذا المشروع هدم المباني القديمة والمتهالكة وتحويلها الي متنزهات او منازل جديدة وتسليمها للاهالي.
واكد اننا سنضع في هذا الاطار تسهيلات بتصرف الاشخاص وسنستفيد من البنوك وصندوق التنمية الوطنية وموازنة الحكومة من اجل ذلك.
وشدد رئيس الجمهورية ان الحجر الاساس الاول لهذا المشروع سيوضع في عشرة الفجر لهذا العام في عدة مناطق من طهران، ومن ثم ننتقل الي المحافظات والمدن الاخري في البلاد ما يمهد لرفاهية الشعب وخلق فرص العمل.
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رئيس الجمهورية: وضع الحجر الاساس في عشرة الفجر لتحويل البناء المتهالك الي بناء جديد

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