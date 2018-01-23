رئیس الجمهوریة: صادرات البلاد ستبلغ 90 ملیار دولار

وقال الرئیس روحانی فی مقابلة مع القناة الاولي للتلفزیون الایرانی مساء الاثنین، ان صادرات البلاد خلال العام الایرانی الحالی / ینتهی فی 20 مارس 2018/ ستبلغ نحو 90 ملیار دولار منها نحو 30 ملیار دولار صادرات السلع غیر النفطیة، فی حین تبلغ الواردات ونفقات الخدمات ما بین 70 الي 75 ملیار دولار، وهذا یعنی فائضا تجاریا للبلاد.

واوضح بان حجم تهریب السلع الي البلاد انخفض فی ضوء الاجراءات المتخذة من 20 ملیار دولار الي 12 ملیار دولار، وقال، انه حتي ملیار دولار للتهریب یعد رقما كبیرا ولابد من العمل علي مكافحة التهریب وخفضه الي ادني حد ممكن.

واكد بان عوائد البلاد من العملة الصعبة تفوق نفقات البلاد من العملة الصعبة، مطمئنا بان رقم العوائد سیرتفع اكثر فاكثر خلال العام القادم.

كما اشار رئیس الجمهوریة الي الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتربة والغبار العالق فی الجو والتی تجتاح مدن غرب وجنوب غرب البلاد فی فترات مختلفة.

واوضح بان من هذه الاجراءات العمل علي تثبیت الرمال المتحركة وزیادة المساحات الخضراء وزرع الاشجار فی المناطق التی تنشا منها الاتربة والغبار العالق فی الجو.

كما لفت الي ان السبب فی الغبار العالق فی الجو یعود فی جانب منه الي دول مجاورة كالعراق والكویت والسعودیة، لافتا الي ان الامر یتطلب تعاونا جماعیا بین هذه الدول عبر القنوات الدبلوماسیة لمكافحة هذه الظاهرة.

وتطرق روحانی فی هذه المقابلة التلفزیونیة الي الزلزال المدمر الذی ضرب محافظة كرمانشاه یوم 12 تشرین الثانی / نوفمبر الماضی، معربا عن شكره لجمیع الجهات التی ساهمت فی عملیات الاغاثة والانقاذ بما فیها جمعیة الهلال الاحمر والجیش والحرس الثوری.

واشار الي اتخاذ اجراءات جیدة للمتضررین بالزلزال عن طریق اسكانهم فی كرفانات بشكل مؤقت.

واكد رئیس الجمهوریة ان الحكومة تبذل جهودها لاحتواء الاضرار الناجمة عن الزلازل والتوابع الزلزالیة خاصة وان ایران تقع علي خط الزلازل.

انتهي ** 2342

