موسكو تدعو بغداد لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا

ووفق بيان لوزارة الخارجية العراقية، صدر اليوم، نقل السفير الروسي في بغداد مكسيم مكسيموف، إلي وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري دعوة للعراق لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في سوتشي يومي 29 و 30 من شهر كانون الثاني-يناير الجاري.

ويعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية في الموعد المذكور بحضور ممثلين عن الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة.

الي ذلك تلقي الجعفري رسالة من نائب الرئيس الروسي ديمتري روغوزين، اشتملت علي مقترح عقد الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة العراقـية-الروسية في العاصمة الروسية موسكو، من اجل توسيع افاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وكان الجعفري وروغوزين قد التقيا في اطار اعمال اللجنة المشتركة العراقية-الروسية في الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول-اكتوبر الماضي، حيث طرح وزير الخارجية العراقي فكرة انشاء منتدي اعمال مشترك بين البلدين، ولقيت تلك الفكرة ترحيب الجانب الروسي.

ومعروف ان روسيا قد قدمت دعما مهما وكبيرا للعراق في حربه ضد الارهاب الداعشي، وفي اواخر شهر ايلول-سبتمبر من عام 2015، شكلت مع كل من العراق وايران وسوريا غرفة عمليات استخباراتية، للتنسيق والتعاون بين الاطراف الاربعة في مواجهة داعش.

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