الرئیس روحانی: لا نعانی من نقص فی العملة الصعبة وتذبذباتها مرحلیة

طهران / 22 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
اكد الرئیس الایرانی حسن روحانی بان البلاد لا تعانی من نقص فی العملة الصعبة، موضحا بان تذبذبات قیمة العملة الصعبة ستكون مرحلیة ولیست دائمیة.

وفی حدیث ادلي به للقناة الاولي فی التلفزیون الایرانی مساء الاثنین، قال الرئیس روحانی: ان ایران تواجه اشكالات من ناحیة التعامل المصرفی مع الخارج منذ فترة الحظر، وهذه الاشكالات تم تسویة بعضها والبعض الآخر مازال قائما ومن بینها مسألة الارتباط المالی مع المصارف فی المنطقة والعالم حیث لم یصل هذا الارتباط الی الحالة المثالیة.

** حادثة الناقلة سانجی
وفی جانب اخر من حدیثه وصف رئیس الجمهوریة حادث احتراق وغرق ناقلة النفط الایرانیة 'سانجی' اثر اصطدامها بسفینة شحن صینیة فی بحر الصین الشرقی بانها حادثة مریرة جدا، مؤكدا بان اللجنة الخاصة التی شكلت لمتابعة الحادث ستستمر فی عملها حتي الانتهاء من القضیة.
واشار روحانی الي ان ابعاد هذا الحادث الالیم ماتزال غیر واضحة، لافتا الي انه تم تشكیل لجنة بهذا الخصوص مكونة من ممثلین من وزارة النفط ووزارة الطرق بناء المدن ووزارة العمل لتولی مسؤولیة الكشف عن ملابسات الحادث، كما ان وزارة الخارجیة الایرانیة علي اتصال مع المسؤولین فی الصین والدول المحیطة بها.
ونوه رئیس الجمهوریة الي انه اوعز الي جمیع المسؤولین بالعمل علي الكشف عن اسباب وقوع الحادث والاجراءات التی یجب اتخاذها من الناحیة الحقوقیة، ورعایة شؤون أسر الضحایا، كما ان الحكومة اعلنت الحداد العام واعتبرت الضحایا بانهم شهداء الخدمة بذلوا جهودهم وقدموا حیاتهم فی طریق خدمة الشعب.

** البنك المركزی سدد 11.5 الف ملیار تومان لحل مشكلة المؤسسات المالیة
وبشان المشاكل المتعلقة بالمودعین اموالهم فی بعض المؤسسات المالیة قال الرئیس روحانی، ان البنك المركزی سدد لغایة 11.5 الف ملیار تومان (الدولار یعادل نحو 4500 تومان حالیا)، لحل مشكلة هذه المؤسسات ولقد تم حل 98 بالمائة منها وتواصل الحكومة جهودها لحل هذه المشكلة بصورة كاملة.
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الرئیس روحانی: لا نعانی من نقص فی العملة الصعبة وتذبذباتها مرحلیة

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